ראש הממשלה בנימין נתינהו התראיין לכלי תקשורת אמריקני בשם ״One America News״. באשר לעסקה לשחרור חטופים אמר: "אנחנו שוקלים כל דבר שישחרר 50 חטופים, לפחות 20 חיים ו-30 מתים, ואני מקווה שנצליח. העמדה שלנו היא לשחרר את כל החטופים כמה שמהר יותר. המלחמה הזו תסתיים מיד אם חמאס יניח את נשקו וישחרר את החטופים, לעזה יוכל להיות עתיד אחר"ֿ. עוד התייחס למצב ההומניטרי ברצועת עזה: "החטופים מעונים ומורעבים. ההרעבה המכוונת היחידה שיש בעזה היא זו של חמאס - שמרעיב את החטופים. הכנסנו 2 טון מזון לעזה - זה כטון לכל אדם בעזה"