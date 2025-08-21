צה״ל עצר שני פעילי טרור בדרכם לבצע פיגוע | כל העדכונים
לוחמי יחידת הגדעונים 33 עצרו שני תושבי יו״ש ברמאאלה בעקבות מידע מודיעיני, לפיו, בכוונתם לבצע פעילות טרור • אחד החשודים נלכד לפני שהספיק להשתמש באקדחו • באו״ם צפויים להכריז על ״מגפת רעב ברצועת עזה״
מומלצים -
היום ה-686 למלחמה: לוחמי יחידת הגדעונים 33 עצרו הבוקר (שישי) שני פעילי טרור בלב רמאללה בדרכם לבצע פיגוע. המעצר בוצע בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על כוונתם של השניים, על רקע מעצר חברי חוליה נוספים בשבוע שעבר. אחד החשודים, שעל פי המידע החזיק באקדח, נלכד מבלי שהספיק להשתמש בנשקו. בשעה 11:00 ארגון IPC שפועל מטעם האו״ם ואחראי להגדיר מצבי רעב ברחבי העולם, צפי להכריז על ״מגפת רעב ברצועת עזה״.
שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב בחשבון ה-X שלו: "אישרנו אתמול את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה - באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון. בקרוב ייפתחו שערי הגיהנום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה - עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם. אם לא יסכימו - עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק כפי שהבטחתי - כך יהיה" (גיא עזריאל)
https://x.com/i/web/status/1958768775890669647
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
בפעילות ממוקדת של לוחמי יחידת הגדעונים 33 מלהב 433, בשיתוף חטיבת בנימין של צה"ל ובהכוונה מודיעינית של שב״כ, נעצרו בלב העיר רמאללה שני פעלי טרור בשטחי יהודה ושומרון. המעצר בוצע בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על כוונתם של השניים לבצע פיגוע, על רקע מעצר חברי חוליה נוספים בשבוע שעבר. אחד החשודים, שעל פי המידע החזיק באקדח, נלכד מבלי שהספיק להשתמש בנשקו (משה שטיימנץ)
ראש הממשלה בנימין נתינהו התראיין לכלי תקשורת אמריקני בשם ״One America News״. באשר לעסקה לשחרור חטופים אמר: "אנחנו שוקלים כל דבר שישחרר 50 חטופים, לפחות 20 חיים ו-30 מתים, ואני מקווה שנצליח. העמדה שלנו היא לשחרר את כל החטופים כמה שמהר יותר. המלחמה הזו תסתיים מיד אם חמאס יניח את נשקו וישחרר את החטופים, לעזה יוכל להיות עתיד אחר"ֿ. עוד התייחס למצב ההומניטרי ברצועת עזה: "החטופים מעונים ומורעבים. ההרעבה המכוונת היחידה שיש בעזה היא זו של חמאס - שמרעיב את החטופים. הכנסנו 2 טון מזון לעזה - זה כטון לכל אדם בעזה"
ארגון IPC שפועל מטעם האו״ם ואחראי להגדיר מצבי רעב ברחבי העולם, יציג למועצת הביטחון של האו״ם בשעה 11:00 דו״ח. במסמך נכתב כי ״תרחיש רעב גרוע ביותר מתפתח כעת בעזה, וכן הארגון צפוי להכריז על ״מגפת רעב ברצועת עזה״. השגריר דני דנון: "גם בזמן שנכנסות מאות משאיות כל יום לרצועת עזה ומרכזי הסיוע מחלקים מיליוני מנות מזון האו״ם ממשיך בתעשיית השקרים. זהו עוד ניסיון ציני לשנות קריטריונים על מנת לתקוף את ישראל. הרעב היחידי בעזה כעת הוא של החטופים״ (ברק בטש)