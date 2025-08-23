דיווח: מסוק ישראלי תקף מטרה בדרום לבנון | כל העדכונים
כלי תקשורת בלבנון דיווח על התרסקות כטב"ם ישראלי בבינת ג'בייל • הפלסטינים מדווחים על הרוגים ופצועים מתקיפה לכאורה של צה"ל על עובדי סיוע סמוך לעזה • כל העדכונים מהיום ה-687 למלחמה
היום ה-687 למלחמה: בלבנון דווח היום (שבת) על מספר תקיפות ישראליות בדרום המדינה, ועל התרסקות כטב"ם צה"לי בשטחה. הפעילות הצבאית ברצועת עזה נמשכת, הפלסטינים מדווחים על עשרה הרוגים ומספר פצועים מתקיפת עובדי סיוע, המיוחסת לצה"ל.
דיווח לבנוני: כטב"ם ישראלי התרסק בבינת ג'בייל (איילי כהן)
אל מיאדין הלבנוני: מסוק ישראלי תקף באמצעות פצצה סמוך לכפר שובא שבדרום לבנון (איילי כהן)
דיווחים פלסטיניים: עשרה הרוגים ומספר פצועים מירי של צה"ל לעבר עובדי סיוע סמוך לעיר עזה (איילי כהן)
דיווח: צהל תקף הבוקר בדיר אל בלח (איילי כהן)
https://x.com/i/web/status/1959152264544727181
תקרית אנטישמית בגרמניה: חברי קהילה יהודית שתלו שלטים עם תמונות החטופים בפרנקפורט הותקפו אתמול בערב על ידי אישה שריססה אותם בצבע אדום (רון צור)
אל-אח'באר הלבנוני: ישראל תקפה בכפר תפאחתא, באזור עיר החוף צידון בעומק דרום לבנון
דיווח: תושבים עזתים נפגעו מירי סמוך למרכז חלוקת סיעו הומניטרי מצפון לרפיח
דיווח פלסטיני: כוחות צה"ל מבצעים פשיטה על העיר שכם בשומרון
דיווח מעזה: צה"ל ביצע ירי באזור ציר נצרים