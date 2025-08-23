דיווח: מסוק ישראלי תקף מטרה בדרום לבנון | כל העדכונים

כלי תקשורת בלבנון דיווח על התרסקות כטב"ם ישראלי בבינת ג'בייל • הפלסטינים מדווחים על הרוגים ופצועים מתקיפה לכאורה של צה"ל על עובדי סיוע סמוך לעזה • כל העדכונים מהיום ה-687 למלחמה

