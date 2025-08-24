חגית חן, אימו של איתי חן במחאה מול ביתו של השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר: "אני 688 ימים לא ראיתי את הבן שלי, לא יודעת איפה הוא, לא יודעת אם יום אחד אקבל אותו בחזרה. איפה הממשלה? הבעל שלך רון דרמר לא מוכן לפגוש אותנו כבר שמונה חודשים מהיום שהוא נכנס לתפקיד. לא מוכן לפגוש הורים של חטוף, חייל שחירב נפשו ב-7 באוקטובר באיזה מדינה אנחנו חיים?"

תום ברקאי