מחאות משפחות חטופים מפגינות מול בתי שרים; כביש 1 נחסם
יהודה כהן, אביו של החטוף נמרוד כהן קרא מול לשר הביטחון ישראל כ"ץ: "תתנהג כמו שר הביטחון, לא שר המלחמה" • לפי דיווח ערבי, צה"ל פוצץ רובוטים ממולכדים בג'באליה שבצפון רצועת עזה • היום ה-688 למלחמה
היום ה-688 למלחמה: משפחות חטופים הפגינו הבוקר (ראשון) מול ביתם של שרי ממשלה. יהודה כהן, אביו של החטוף נמרוד כהן קרא מול ביתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ: "מאז החיבוק שלך כשנפגשנו בקריה לא רק שנמרוד לא השתחרר אתם גורמים גם להרעבתו. אני יודע שהתפקיד שלך תלוי באופן ישיר לנאמנות לנתניהו, אם אתה באמת חושב שאתה שר ביטחון תתנהג כמו שר ביטחון. לא שר מלחמה, אלא שר ביטחון".
מפגינים למען החטופים חוסמים את כביש 1 לכיוון תל אביב (שלומי הלר)
לוחמי חטיבה 401, בפיקוד אוגדה 162 חזרו להילחם במרחב ג׳באליה שבצפון רצועת עזה. עד כה, הכוחות איתרו תוואי תת-קרקעי, חיסלו מחבלים והשמידו מבנה צבאי, אשר שימש את מחבלי חמאס לתכנון ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל
דיווח ערבי: תקיפות בג׳באליה ובאל-מועסקר בצפון הרצועה (לינה עבד)
דיווח ערבי: צה"ל הסתער על העיירה קבטיה, מדרום לג'נין (לינה עבד)
חגית חן, אימו של איתי חן במחאה מול ביתו של השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר: "אני 688 ימים לא ראיתי את הבן שלי, לא יודעת איפה הוא, לא יודעת אם יום אחד אקבל אותו בחזרה. איפה הממשלה? הבעל שלך רון דרמר לא מוכן לפגוש אותנו כבר שמונה חודשים מהיום שהוא נכנס לתפקיד. לא מוכן לפגוש הורים של חטוף, חייל שחירב נפשו ב-7 באוקטובר באיזה מדינה אנחנו חיים?"
מיכל לביא, גיסתו של עמרי מירן במחאה מול ביתו של השר אבי דיכטר: "אני בטוחה שראית את הסרטונים של אביתר ורום, אנחנו לא יודעים איך עמרי נראה. יש לנו עדות מצולמת מ-24 באפריל 2025 עמרי לא נראה שם טוב. איפה האחריות שלך לאזרחית ואזרחי ישראל שנמקים בשבי חמאס 688 ימים. מה עם הערכים של לא משאירים אף אחד מאחור בחייו ובמותו והצלת חיים? שני ערכים בסיסיים שעליהם מושתת מדינת ישראל"
יהודה כהן, אביו של החטוף נמרוד כהן במחאה מול ביתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ: "מאז החיבוק שלך כשנפגשנו בקריה לא רק שנמרוד לא השתחרר אתם גורמים גם להרעבתו. אני יודע שהתפקיד שלך תלוי באופן ישיר לנאמנות לנתניהו, אם אתה באמת חושב שאתה שר ביטחון תתנהג כמו שר ביטחון. לא שר מלחמה, אלא שר ביטחון. שר שאמור לתת ביטחון לאזרחי ישראל ולחיילים שנחטפו במשמרת של הממשלה שלך. באתי להזכיר לך ביום ה-688 שחייל צה״ל שנשלח להגן על המדינה עם טנק מקולקל עדיין יושב במנהרות עזה"
דיווח ערבי: צה"ל פוצץ רובוטים ממולכדים בג'באליה, בצפון הרצועה במהלך הלילה (לינה עבד)
