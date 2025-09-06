הרחבת התמרון בעזה: ישראל הכריזה על מרחב הומניטרי באזור חאן יונס | עדכונים שוטפים
דובר צה"ל הודיע על מתחם חדש ברצועה, בו יהיו תשתיות הומניטריות חיוניות • טראמפ: "אני חושב שחלק מהחטופים מתו לאחרונה" • היום ה-701 למלחמה
מומלצים -
היום ה-701 למלחמה: צה"ל הכריז הבוקר (שבת) על אזור הומניטרי בח'אן יונס, זאת נוכח הרחבת התמרון בעיר עזה והשתלטות על מעוזי הטרור של חמאס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להפגנות של משפחות החטופים וציין כי "מתנהל משא ומתן עמוק מול חמאס". הוא הוסיף: "אני חושב שחלק מהחטופים מתו לאחרונה".
ענת אנגרסט: "הודיעו לי בטלפון שמתן שלי נמצא בסכנת חיים מיידית" (לי עייש)
מטה המשפחות להחזרת החטופים: "מודים לטראמפ שעושה כל מאמץ לקיים את הבטחתו להשיבם הביתה" (עדן בן שלוש)
דובר צה"ל הודיע על הקמת מרחב ההומניטרי בח'אן יונס. בהודעה נמסר בין היתר כי הוא כולל תשתיות הומניטריות חיוניות כגון בתי חולים שדה, קווי מים ומתקני התפלה, לצד המשך אספקה שוטפת למרחב של מזון, אוהלים, תרופות וציוד רפואי שיוכנס בתיאום מתפ״ש עם הקהילה הבינלאומית