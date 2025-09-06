מומלצים -

היום ה-701 למלחמה: צה"ל הכריז הבוקר (שבת) על אזור הומניטרי בח'אן יונס, זאת נוכח הרחבת התמרון בעיר עזה והשתלטות על מעוזי הטרור של חמאס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להפגנות של משפחות החטופים וציין כי "מתנהל משא ומתן עמוק מול חמאס". הוא הוסיף: "אני חושב שחלק מהחטופים מתו לאחרונה".