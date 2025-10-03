לשכת ראש הממשלה הודיעה הלילה כי "לאור תגובת חמאס, ישראל נערכת ליישום מיידי של השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור מיידי של כל החטופים". לאחר מכן, הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה לקדם מוכנות והודיע כי "כלל יכולות צה"ל יוקצו לפיקוד הדרום לטובת הגנה על כוחותינו"

