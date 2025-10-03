השליח האמריקני סטיב ויטקוף יגיע למצרים | עדכונים שוטפים
לשכת רה"מ הודיעה: "נערכים ליישום מיידי של תוכנית טראמפ" - וצה"ל עצר את המבצע לכיבוש עזה • גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: "בישראל כבר מגבשים משלחת לשיחות המשא ומתן" • כל העדכונים מהיום ה-729 למלחמה
היום ה-729 למלחמה: לאור תשובת חמאס על נכונותו להיכנס למשא ומתן, לשכת רה"מ הודיעה הלילה (בין שישי לשבת) כי ישראל "נערכת ליישום מיידי של תוכנית טראמפ". הרמטכ"ל אייל זמיר הודיע כי כלל יכולות צה"ל יוקצו להגנה. השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, יגיע למצרים - שם יוועדו צוותי המשא ומתן.
טוני בלייר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר, צפוי לבקר במצרים בימים הקרובים. הוא צפוי להיפגש עם שר החוץ המצרי ועם ראש המודיעין הכללי על מנת לקדם את חזונו לממשל עזה לאחר המלחמה (מעיין רפאל)
השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, צפוי להגיע למצרים - שם יוועדו צוותי המו"מ (גיא עזריאל)
גורם ערבי ל-i24NEWS: "זהו היום הכי אופטימי מזה כשנתיים" (ברוך ידיד)
בצה"ל הסיתו משאבי איסוף רבים, כולל כלי טיס וכטב"מים - על מנת להגן על הכוחות במהלך עצירת הלחימה. ההנחיה הראשונית לכוחות בשטח היא לתקוף איומים מידיים (ינון שלום יתח)
דובר צה״ל בערבית באזהרה לתושבי עזה: "למען ביטחונכם, הימנעו מלהתקרב לצפון הרצועה"
חשש במערכת הביטחון: חמאס ינסה לנצל את המצב ויקרא לאוכלוסייה לעלות צפונה. נכון לשעה זו, בצה״ל עצרו את הפעילות ההתקפית על מנת להוריד את האוכלוסיה - ורק מונעים חזרה יזומה צפונה (ינון שלום יתח)
גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: "בישראל כבר מגבשים משלחת לשיחות המשא ומתן" (גיא עזריאל)
פרסום ראשון: במערכת הביטחון פתחו בהיערכות להשבת החטופים
גופים שונים העוסקים בהליך ההשבה קיבלו הנחיה להיערך - על בסיס הלקחים מהעסקאות הקודמות - לשחרור אפשרי בתוך פרק זמן קצר. באשר ללוחות הזמנים, גורמים המעורים בפרטים ציינו כי משלחת מו"מ צפויה לצאת בקרוב כדי לסגור את הפרטים האחרונים ולהעביר לזרועות הביטחון את פרטי השחרור הסופיים (ינון שלום יתח)
לשכת ראש הממשלה הודיעה הלילה כי "לאור תגובת חמאס, ישראל נערכת ליישום מיידי של השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור מיידי של כל החטופים". לאחר מכן, הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה לקדם מוכנות והודיע כי "כלל יכולות צה"ל יוקצו לפיקוד הדרום לטובת הגנה על כוחותינו"
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילהלתגובת ארגון הטרור חמאס וטען כי "הם מוכנים לשלום". עוד אמר כי בעקבות התגובה על ישראל "להפסיק מיד את ההפצצות בעזה בשביל שחרור החטופים"