למרות האופטימיות של טראמפ: גורמים במצרים צופים - "המו"מ יהיה קשה וארוך" | עדכונים שוטפים
נשיא ארצות הברית ציין כי "הזמן הוא חיוני, אחרת תגיע שפיכות דמים אדירה - משהו שאף אחד לא רוצה לראות" • הירש לקראת יציאת המשלחת: "אנו יוצאים משא ומתן על השבתם של כל יקירינו החטופים, החיים והחללים"
היום ה-730 למלחמה: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הלילה (בין ראשון לשני) בחשבון ה-TruthSocial שלו כי "שיחות המשא ומתן התקדמו מהר והפרטים הסופיים יעלו מחר לדיון. השלב הראשון אמור להסתיים השבוע. מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לקראת יציאת המשלחת: "נעשה מאמץ, אנחנו מחוייבים ונחושים".
משא ומתן עקיף בין חמאס לישראל חודש בשארם א-שייח'. בשיחה עם ״אל-אחבאר״, גורמים מצריים צופים כי "סבבי משא ומתן קשים וארוכים" כדי לטפל בנקודות מפתח, ובראשן לוח הזמנים למסירת החטופים הישראלים, שאינו צפוי להתרחש תוך 72 שעות, אלא בשלבים ארוכים יותר. תצוגות טקסיות ייאסרו במהלך מסירתם לצלב האדום. לדברי הגורמים, "אסירים חיים יוחזרו במהירות האפשרית, בהתאם לתנאי מיקומם ולבטיחות הובלתם. בינתיים, מסירת שרידי המתים מסובכת וקיים קושי לאתרם עקב ההרס הנרחב" (ברוך ידיד)
חוליית מחבלים שיגרה פצמ"ר לעבר הכוחות הפועלים בעיר עזה, לוחם נפצע באורח קל
צה"ל: כוחות אוגדה 98 חיסלו מספר חוליות מחבלים אשר קידמו מתווי טרור נגד הכוחות בעיר עזה
קונסוליית ישראל בניו יורק, בראשות השגריר אופיר אקוניס, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, השיקה קמפיין של בלב כיכר הטיימס בניו יורק, לציון יום השנה השני לתחילת המלחמה. הקמפיין, בשיתוף משרד החוץ, כולל שלטי חוצות דיגיטליים בשיתוף פעולה עם משרד החוץ, וקורא לחמאס לשחרר את החטופים באופן מיידי ולעזוב את השלטון על מנת לסיים את המלחמה (רון צור)
אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, פרסם את נתוני חללי מערכות ישראל במלחמת 'חרבות ברזל', זאת לקראת ציון יום השנה השני לתחילת הלחימה. מהנתונים עולה, כי מבוקר שמחת תורה 2023, נוספו 1,152 נופלים נוספו למניין חללי מערכות ישראל. במהלך השנה האחרונה, נוספו 262 חללים למניין. המשמעות היא, כי מעל 1,300 בני משפחה נוספו למעגל השכול, בהם 240 יתומות ויתומים ומעל 751 אחים ואחיות שכולים (ינון שלום יתח)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב בחשבון ה-TruthSocial שלו כי "שיחות המשא ומתן התקדמו מהר והפרטים הסופיים יעלו מחר לדיון. השלב הראשון אמור להסתיים השבוע. אמשיך לעקוב אחר 'הסכסוך' בן מאות השנים הזה. הזמן הוא חיוני, אחרת תגיע שפיכות דמים אדירה - משהו שאף אחד לא רוצה לראות" (ברק בטש)
רגע לפני פסגת שארם: מתאם השבויים והנעדרים גל הירש עידכן את משפחות החטופים. "ראש הממשלה הנחה אותנו לצאת לדרך מחר, ולהתחיל את שיחות המשא ומתן בשארם א-שייח'. אעשה כמיטב יכולתי לעמוד איתכם בקשר גם משם, ככל שיתאפשר. אנו יוצאים מחר למשא ומתן על השבתם של כל יקירינו החטופים, החיים והחללים כאחד - מחוייבים ונחושים. נעשה מאמץ" (עמיחי שטיין)