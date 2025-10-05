רגע לפני פסגת שארם: מתאם השבויים והנעדרים גל הירש עידכן את משפחות החטופים. "ראש הממשלה הנחה אותנו לצאת לדרך מחר, ולהתחיל את שיחות המשא ומתן בשארם א-שייח'. אעשה כמיטב יכולתי לעמוד איתכם בקשר גם משם, ככל שיתאפשר. אנו יוצאים מחר למשא ומתן על השבתם של כל יקירינו החטופים, החיים והחללים כאחד - מחוייבים ונחושים. נעשה מאמץ" (עמיחי שטיין)