שר הביטחון כ"ץ: "אחרי החזרת החטופים - המשימה היא להיפטר מהמנהרות"
מתאם השבויים והנעדרים בהודעה רשמית: "אנו ערוכים למבצע 'שבים לגבולם' ולכל אפשרות" • נשיא ארה"ב טראמפ צפוי לנחות מחר בבוקר בישראל לארבע שעות בלבד, משם ימריא לשארם א-שייח • היום ה-737 למלחמה
היום ה-737 למלחמה: מתאם השבויים והנעדרים גל הירש פנה אמש (ראשון) למשפחות החטופים: "החלה ספירת 72 השעות על פי ההסכם - אנו מעריכים כי תהליך שחרורם של יקיריכם-יקירינו החטופים יתחיל ביום שני בבוקר". בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לנחות בישראל בשעה 09:20 לארבע שעות בלבד, משם ימריא לשארם א-שייח.
דיווח: החות’ים יפסיקו לתקוף את ישראל אם תעמוד בהסכם הפסקת האש ברצועת עזה (נטלי הוויט)
בכיר חמאס, חוסאם בדראן לערוץ אל-נהאר המצרי: "שחרור החטופים יתבצע ביום שני. לא ניתן יהיה למצוע ולהעביר את גופותיהם של כולם בפעימה אחת. בעקבות ההרס ומסיבות לוגיסטיות וטכניות יהיה קשה להעביר את כולם בימים הקרובים" (הדר טבשי)
דיווח באל ערביה: שחרור החטופים יושלם עד מחר עם עלות השחר, תוך היערכות רפואית לקבלתם (נטלי הויט)
דיווח ערבי: מקור בחמאס מסר כי הארגון ופלגי טרור נוספים ברצועת עזה סיימו את "כל הסידורים לשחרור 20 בני ערובה חיים ומספר גופות בפעימה אחת". הם עדכנו את המתווכות כי הם מוכנים לבצע את העסקה כבר היום, מבלי לספק הבהרות נוספות (נטלי הוויט)
דובר צה"ל: מפקד חטיבה 7 ללוחמיו: "משימתנו לא תמה עד שנראה ונחבק את אנשינו, אך זוהי בהחלט נקודת ציון בהשגת מטרות המלחמה - השבת חטופינו, למענם ולמען העם כולו פעלנו בשנתיים האחרונות" - כוחות חטיבה 7 השלימו את היערכותם המבצעית המחודשת בשטח, כחלק מהפסקת הלחימה - זאת בהתאם למתווה שנחתם (ינון שלום יתח)
במהלך השבת, כוחות צה״ל שב״כ ומג״ב פעלו לסיכול תהלוכות שמחה והסתה לטרור ביהודה ושומרון.
עם קבלת הדיווחים אודות התקהלויות המזוהות עם ארגון הטרור חמאס במספר כפרים בחטיבת בנימין, כוחות צה״ל מחטיבת בנימין ומג״ב קפצו לכפרים סילוואד ונעלין, שם פעלו לפיזור ההתקהלויות, החרימו רכבים עליהם נתלו דגלי הסתה לטרור, הסירו את דגלי ארגון הטרור חמאס ועצרו שמונה חשודים במרחב אשר השתתפו בתהלוכות. בנוסף, בפעילויות נוספות נעצרו שבעה חשודים בהסתה לטרור, בניהם עבד אלעזיז חמייסה, המנהל עמוד ברשת עם עשרות אלפי עוקבים (ינון שלום יתח)
משפחות חטופים קיימו אתמול (שבת) פגישה עם השליח המיוחד למזרח התיכון בממשל טראמפ - סטיב ויטקוף, חתנו של טראמפ ג’ארד קושנר וביתו איוונקה, בטרם עלו השלושה לשאת דברים על במת העצרת בכיכר. במהלך הפגישה, המשפחות הודו לנשיא טראמפ וממשלתו על תפקידם המרכזי בהובלת ההסכם להשבת יקיריהם. בנוסף, ויטקוף הדגיש את מחויבותה הבלתי מתפשרת של ארצות הברית להשבת כל החטופים, ואת המשך המאמצים להבטיח שאיש לא יוותר מאחור (גילה צוקרון גולן, עדן בן שלוש)
צה"ל תקף וחיסל, במרחב קלאוויה שבדרום לבנון, מחבל חיזבאללה, אשר עסק בניסיונות שיקום של תשתיות צבאיות של הארגון בדרום לבנון. בנוס, תקף כלי הנדסי ששימש לשיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור במרחב בליידא
לו"ז נשיא ארצות הברית דונלד
22:30 ימריא מארצות הברית (שעון ישראל)
9:20 נחיתה בישראל
10:45 מפגש עם משפחות החטופים
11:00 נאום בפני הכנסת
13:00 המראה לשארם א-שייח
14:30 הפסגה בשארם וטקס חתימה על ההסכם
17:00 המראה לארה"ב
(עמיחי שטיין)
