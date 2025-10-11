בכיר חמאס, חוסאם בדראן לערוץ אל-נהאר המצרי: "שחרור החטופים יתבצע ביום שני. לא ניתן יהיה למצוע ולהעביר את גופותיהם של כולם בפעימה אחת. בעקבות ההרס ומסיבות לוגיסטיות וטכניות יהיה קשה להעביר את כולם בימים הקרובים" (הדר טבשי)

https://x.com/i/web/status/1977109901651419253 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .