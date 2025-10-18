דיווח לבנוני: שיפור צפוי ביחסי ישראל-מצרים | כל העדכונים
לפי הדיווח, אם הפסקת האש בעזה תימשך - מצרים תסמיך את השגריר הישראלי בקהיר • במטה המשפחות הזמינו את הציבור לעצרת המרכזית: "המאבק שלנו לא הסתיים, 18 חטופים עודם בשבי חמאס" • עדכונים שוטפים
בעיתון הלבנוני "אל-אחבאר" דווח היום (שבת) מפי מקורות מצריים כי "יחסי ישראל-מצרים צועדים לקראת שיפור הודות לכמה שינויים, בהם החזרת ערוצי התקשורת הדיפלומטית, שצפויים להתחיל בשבוע הבא". במטה משפחות החטופים הזמינו את הציבור לעצרת המרכזית בכיכר החטופים: "המאבק שלנו לא הסתיים! 18 חטופים עודם בשבי חמאס".
דיווח סעודי: גורמים חות'ים הסתערו על מטה האו"ם בצנעא בירת תימן (לינה עבד)
דיווח בעיתון הלבנוני "אל-אחבאר" מפי מקורות מצריים: יחסי ישראל-מצרים צועדים לקראת שיפור הודות לכמה שינויים, בהם החזרת ערוצי התקשורת הדיפלומטית, שצפויים להתחיל בשבוע הבא.
לפי המקורות, מצרים התנתה את חידוש הקשר הדיפלומטי ב"המשך העבודה על הסכם הפסקת האש ואי הפרתו או חזרה ללחימה", וב"פתיחתו מחדש של מעבר רפיח בימים הקרובים". עוד נטען כי אם תימשך הפסקת האש ברצועת עזה, קהיר תסמיך את השגריר הישראלי בקהיר, אך מעורבותו בפגישות של נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי עם הדיפלומטים הזרים תידחה עד להודעה חדשה (לינה עבד)
מטה משפחות החטופים: "מזמינים את עם ישראל לעצרת המרכזית בכיכר החטופים ולהמשיך במאבק שלא תם. ההסכם להשבת חטופים שנחתם מופר כעת בבוטות - המאבק שלנו לא הסתיים! 18 חטופים עודם בשבי חמאס. מחויבותנו הערכית, המוסרית, והלאומית היא להשיב את כולם, עד החטוף האחרון. השבתם - היא תנאי הכרחי לשיקום ולתקומה ישראלית אמיתית" (יונתן רוה)
דיווח ערבי: הצלב האדום מעביר את הפעימה הרביעית של גופות פלסטינים (לינה עבד)