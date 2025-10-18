דיווח לבנוני: שיפור צפוי ביחסי ישראל-מצרים | כל העדכונים

דיווח בעיתון הלבנוני "אל-אחבאר" מפי מקורות מצריים: יחסי ישראל-מצרים צועדים לקראת שיפור הודות לכמה שינויים, בהם החזרת ערוצי התקשורת הדיפלומטית, שצפויים להתחיל בשבוע הבא.

לפי המקורות, מצרים התנתה את חידוש הקשר הדיפלומטי ב"המשך העבודה על הסכם הפסקת האש ואי הפרתו או חזרה ללחימה", וב"פתיחתו מחדש של מעבר רפיח בימים הקרובים". עוד נטען כי אם תימשך הפסקת האש ברצועת עזה, קהיר תסמיך את השגריר הישראלי בקהיר, אך מעורבותו בפגישות של נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי עם הדיפלומטים הזרים תידחה עד להודעה חדשה (לינה עבד)