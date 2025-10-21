ח'ליל אל-חיה: "מעוניינים להחזיר את כל גופות החטופים"
בכיר החמאס טען: "אנחנו מתמודדים עם קושי גדול, פני השטח השתנו וחלק מהגופות קבורות תחת ההריסות - אבל אנחנו רציניים באשר לכך" • צה"ל: כוחות חטיבת "ההרים" השמידו עמדות של חיזבאללה בהר דוב • עדכונים שוטפים
בכיר חמאס, ח'ליל אל-חיה, התראיין הלילה (בין שני לשלישי) לערוץ המצרי "קהיר ניוז" ואמר כי בחמאס מעוניינים להחזיר את כל גופות החטופים: "אנחנו מתמודדים עם קושי גדול בהוצאת הגופות, פני השטח השתנו וחלקן קבורות מתחת להריסות - אבל אנחנו רציניים באשר לכך". צה"ל: כוחות חטיבת "ההרים" (810) השמידו עמדות של ארגון הטרור חיזבאללה בהר דב.
מקור מצרי המעורה בפרטי המשא ומתן מסר לעיתון הקטרי "אל-ערבי אל-ג'דיד" כי בקהיר התקיימו בשעות האחרונות התייעצויות אינטנסיביות בין בכירים מצרים והנהגת חמאס שדנו במאפייני השלב השני של ההסכם עם ישראל.
הסוגיות שהיו במוקד השיחות: פתיחה מלאה של מעבר רפיח ומסירת גופות החטופים הישראלים לקראת המעבר למשא ומתן על השלב השני (לינה עבד)
צה"ל: כוחות חטיבת "ההרים" (810) השמידו עמדות של ארגון הטרור חיזבאללה בהר דב
בכיר חמאס, ח'ליל אל-חיה, התראיין לערוץ המצרי "קהיר ניוז" ואמר כי בחמאס מעוניינים להחזיר את כל גופות החטופים. "אנחנו מתמודדים עם קושי גדול בהוצאת הגופות, פני השטח השתנו וחלקן קבורות מתחת להריסות. אבל אנחנו רציניים באשר לכך ונמשיך כדי לסיים את זה" (לינה עבד)
