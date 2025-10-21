בכיר חמאס, ח'ליל אל-חיה, התראיין לערוץ המצרי "קהיר ניוז" ואמר כי בחמאס מעוניינים להחזיר את כל גופות החטופים. "אנחנו מתמודדים עם קושי גדול בהוצאת הגופות, פני השטח השתנו וחלקן קבורות מתחת להריסות. אבל אנחנו רציניים באשר לכך ונמשיך כדי לסיים את זה" (לינה עבד)

