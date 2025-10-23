"תקיפה ישראלית נרחבת בלבנון - עניין של זמן" | כל העדכונים
את הדברים אמרו מקורות אירופיים ל-Sky News Arabia • צה"ל: 44 מבוקשים נעצרו ואמצעי לחימה הוחרמו על ידי הכוחות ביהודה ושומרון • עדכונים שוטפים
מקורות אירופיים אמרו היום (שישי) ל-Sky News Arabia כי תקיפה ישראלית נרחבת נגד לבנון עשויה להיות רק עניין של זמן. צה״ל הודיע: 44 מבוקשים נעצרו, נשקים, אמצעי לחימה וחומרי הסתה לטרור אותרו והוחרמו בשבוע האחרון על ידי הכוחות ביהודה ושומרון.
במהלך השבוע האחרון ממשיכים כוחות צה"ל בפעילות לסיכול טרור באוגדת יהודה ושומרון. 44 מבוקשים נעצרו, נשקים, אמצעי לחימה וחומרי הסתה לטרור אותרו והוחרמו.
מקורות אירופיים ל-Sky News Arabia: תקיפה ישראלית נרחבת נגד לבנון עשויה להיות רק עניין של זמן (ניר מגנזי)
דיווח לבנוני: כטב"מים ישראלים תקפו כלי חפירה בעיירה אל-ח'יאם (ניר מגנזי)
דיווח בפוליטיקו: בישראל הבטיחו לבית הלבן כי התגובה על מתקפת חמאס, שגרמה למותם של שני לוחמים בתחילת השבוע - במהלך הפסקת האש, תהיה זהירה ומוגבלת, אך היא הובילה ללמעלה מ-40 הרוגים עזתים. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי בכירים אמריקנים הביעו את תסכולם מעוצמת התקיפה, ואמרו לאחד מבעלי הברית הערבים כי ישראל "יצאה משליטה" (מעיין רפאל)
צה"ל ושב"כ הודיעו על מעצר המחבלים החשודים בהשלכת המטען בטובאס ממנו נפצעו שני לוחמי צה"ל. בהודעה נמסר כי השניים קשרו את עצמם לאירוע, וכי המטען שהושלך - היה בייצור עצמי
צה"ל: האזעקות - זיהוי שווא
בפעם השנייה תוך דקות: צבע אדום נשמע בעוטף עזה
צבע אדום נשמע בעוטף עזה