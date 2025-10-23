"תקיפה ישראלית נרחבת בלבנון - עניין של זמן" | כל העדכונים

דיווח בפוליטיקו: בישראל הבטיחו לבית הלבן כי התגובה על מתקפת חמאס, שגרמה למותם של שני לוחמים בתחילת השבוע - במהלך הפסקת האש, תהיה זהירה ומוגבלת, אך היא הובילה ללמעלה מ-40 הרוגים עזתים. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי בכירים אמריקנים הביעו את תסכולם מעוצמת התקיפה, ואמרו לאחד מבעלי הברית הערבים כי ישראל "יצאה משליטה" (מעיין רפאל)