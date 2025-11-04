פורום הגבורה לכ"ץ: שהיית מחבלים בשטח צה"ל - קונספציה מסוכנת
הפורום התייחס לשיחות על העברת המחבלים מהקו הצהוב לשטח חמאס: "מי שלחם - דינו מוות" • דיווח: צה"ל פעל קרקעית בכפר מיס אל-ג'בל שבדרום לבנון ופוצץ מבנה • הפלסטינים מדווחים על תקיפות בעזה • עדכונים שוטפים
בלבנון דיווחו הבוקר (שלישי) כי צה"ל פעל קרקעית במיס אל-ג'בל שבדרום המדינה ופוצץ מבנה בכפר. פורום הגבורה לשר הביטחון כ"ץ: מעבר בטוח ל-200 המחבלים מהקו הצהוב לשטח שבשליטת חמאס - קונספציה מסוכנת. "אמיר קטאר: הפלסטיני זקוקים לתמיכה כדי להתמודד עם התוקפנות הישראלית"
אילן, אביו של אסף חממי ז"ל ספד: "כששבת הביתה אספת איתך כמעט את כל החטופים"
קלרה, אמו של אסף חממי ז"ל: "חזרת הביתה - לא לחיבוק, אלא למנוחת עולמים"
הרמטכ"ל ספד לאל"ם אסף חממי: "היית מפקד בעל עוצמת לב ותבונה מקצועית ממלאת השראה" (נוי בן ארצי)
הנשיא הרצוג ספד לאל"ם אסף חממי ז"ל: "הוא היה לאגדה, מקווה שבסגירת המעגל הזו יש נחמה" (נוי בן ארצי)
אלפים מלווים למנוחות את אל"ם אסף חממי, שנפל ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועת עזה נוי בן ארצי)
נשיא לבנון, ג'וזף עאון: "ישראל חייבת לעמוד במה שסוכם ואנחנו מקיימים את כל התחייבויותינו - זאת למרות התקיפות המתמשכות" (הדר טבשי)
פורום הגבורה, המייצג משפחות שכולות ממלחמת "חרבות הברזל", שלח מכתב לשר הביטחון ישראל כ"ץ בדרישה למנוע מעבר בטוח ל-200 מחבלים מרפיח לעזה. במכתבן, הביעו המשפחות זעזוע מהדיונים בנושא, וטענו כי מדובר במחבלי נוח'בה שלקחו חלק בלחימה ובטבח בתושבי העוטף (ינון שלום יתח)
סוכנות הידיעות האיראנית 'איראן בערבית' דיווחה כי נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ביקר בתערוכות ננוטכנולוגיה וטכנולוגיות מתקדמות בטהרן. במהלך ביקורו, קיבל סקירה על ההישגים המדעיים והטכנולוגיים האחרונים בתחומי התעשייה, הרפואה והמחקר המדעי (הדר טבשי)
שר החוץ גדעון סער נפגש עם מקבילו ההודי במהלך ביקורו במדינה: "מיגור מדינת הטרור של חמאס הוא לב ליבה של תוכניתו של הנשיא טראמפ. לא נתפשר על כך" (רון צור)
מפקד הימ"מ בטקס סיום קורס לוחמי היחידה: "במשך השנה האחרונה, היחידה סיכלה מחוללי טרור בעזה ובאיו"ש, באירועים מורכבים תחת אש. אני אפילו לא רוצה לחשוב מה היה קורה ללא גבורת הלוחמים והמפקדים שחתרו למגע ומנעו עשרות פיגועים שיכלו לזרוע פחד והרס בערי ישראל" (משה שטיינמץ)
אמיר קטאר בפתח הפסגה העולמית לפיתוח חברתי: "הפלסטינים זקוקים לתמיכה להתמודדות עם השפעות התוקפנות הישראלית" (הדר טבשי)
דיווח בלבנון: צה"ל נכנס לפנות בוקר לכפר מיס אל-ג'בל שבדרום המדינה, וביצע פיצוץ ממוקד של מבנה (הדר טבשי)
דיווחים בעזה: תקיפות במזרח ח'אן יונס (הדר טבשי)
דיווח פלסטיני: כוחות הביטחון ביצעו מעצרים במחנה הפליטים בלאטה, מזרחית לשכם (הדר טבשי)
טיוטת הצעת ההחלטה בעניין הכוח הרב-לאומי (ISF) הגיעה הבוקר (שלישי) לידי i24NEWS. מהמסמך, אותו יניח הממשל האמריקני בפני חברות מועצת הביטחון, עולה כי בין היתר הכוח ייצוב הבין-לאומי הזמני ברצועת עזה יופעל תחת פיקוד מאוחד ובהתייעצות ובשיתוף פעולה עם מצרים וישראל (עמיחי שטיין)