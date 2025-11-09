גורם מדיני אמר היום (ראשון) כי "ישראל רואה בחומרה רבה את ההפרה שבעיכוב השבתו של החלל החטוף הדר גולדין, שלטענת חמאס נמצא בידיה". חמאס בתגובה: "עומדים בהחייבויותינו בהסכם". ספינות קרב של חיל הים פתחו הבוקר באש בסביבת נמל העיר עזה, כך לפי דיווחים פלסטיניים.

בחמאס טוענים: נמסור את החלל הדר גולדין בשעה 14:00 (לינה עבד) בישראל נערכים לשחרור חלל חטוף בשעות הצהריים חמאס בהתייחסות לביקורת על העיכוב בתהליך מסירת גופות החללים החטופים: "תהליך חילוץ הגופות בשלב הקודם התרחש בנסיבות מורכבות וקשות ביותר. למרות זאת, עמדנו בהתחייבויותינו במסגרת ההסכם. אנו מדגישים כי פינוי הגופות הנותרות דורש כוח אדם וציוד טכני נוספים" (לינא עבד) דיווח לבנוני: כטב"ם ביצע תקיפה לעבר רכב בכפר א-סוואנה בדרום המדינה (לינה עבד) לאחר חודשיים של לחימה: הושלמה משימתם של כוחות חטיבת הראל (10) במרחב הקו הצהוב בחאן יונס במהלך הלחימה הכוחות חיסלו עשרות מחבלים שהיוו איום עליהם במרחב והשמידו מאות תשתיות טרור על ותת-קרקעיות. באחת מהפעילויות, הכוחות איתרו פיר מנהרה של חמאס במרחב הקו הצהוב בחאן יונס. בנוסף, איתרו עשרות אמצעי לחימה, ביניהם אמצעי תצפית של חמאס (ינון שלום יתח) סגן מנהיג הג'יהאד האסלאמי: "כל תוכנית לפירוק הפלגים הפלסטינים בעזה מנשקם נידונה לכישלון" (לינה עבד) גורם מדיני: "ישראל רואה בחומרה רבה את ההפרה שבעיכוב השבתו של החלל החטוף הדר גולדין, שלטענת חמאס נמצא בידיה. ישראל דורשת את השבתו המידית" (גיא עזריאל) דיווח פלסטיני: ספינות קרב של חיל הים פתחו באש בסביבת נמל עזה (לינה עבד)