בתקשורת הסעודית דווח הבוקר (ראשון) כי משלחת חמאס בראשות ח'ליל אל-חיה הגיעה לקהיר "על מנת לדון בהתפתחויות האחרונות ברצועת עזה ובשלב השני של ההסכם". בתוך כך, ברצועה מדווחים כי חיל האוויר תקף הלילה מדרום-מזרח לעיר ח'אן יונס.

