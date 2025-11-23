דיווח: משלחת חמאס הגיעה לקהיר – תדון בהסלמה בעזה ובשלב השני בהסכם
על פי מקורות, המשלחת צפויה להיפגש עם נציגי המתווכות על מנת לדון בהתפתחויות האחרונות ברצועת עזה ובשלב השני של ההסכם • ברצועה מדווחים כי חיל האוויר תקף הלילה מדרום-מזרח לעיר ח'אן יונס • עדכונים שוטפים
בתקשורת הסעודית דווח הבוקר (ראשון) כי משלחת חמאס בראשות ח'ליל אל-חיה הגיעה לקהיר "על מנת לדון בהתפתחויות האחרונות ברצועת עזה ובשלב השני של ההסכם". בתוך כך, ברצועה מדווחים כי חיל האוויר תקף הלילה מדרום-מזרח לעיר ח'אן יונס.
דיווח סעודי: משלחת חמאס בראשות ח'ליל אל-חיה הגיעה לקהיר
על פי מקורות, המשלחת צפויה להיפגש עם נציגי המתווכות על מנת לדון בהתפתחויות האחרונות ברצועת עזה ובשלב השני של ההסכם (לינה עבד)
דיווחים ברצועה: חיל האוויר תקף הלילה מדרום-מזרח לעיר ח'אן יונס (לינה עבד)
