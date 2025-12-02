חוסל המחבל שביצע את הפיגוע סמוך לחברון בו לוחמת נפצעה
הכוחות איתרו את המפגע - וחיסלו אותו במהלך פעילות באזור בו התרחש אירוע הטרור • דיווח ערבי: תקיפה ישראלית לעבר העיר רפיח שבדרום רצועת עזה • עדכונים שוטפים
חוסל המחבל שביצע את הפיגוע סמוך לחברון בו לוחמת נפצעה קל. דיווח ערבי: תקיפה ישראלית סמוך לרפיח.
שני לוחמי צה"ל נפצעו קל בפיגוע דקירה באזור בנימין
צה"ל חיסל את המחבל שביצע את פיגוע הדריסה סמוך לחברון אמש, בו נפצעה לוחמת באורח קל
דיווח פלסטיני: כוחות צה"ל פעלו במהלך הלילה בערים חברון, חלחול ומערבית לשכם (לינה עבד)
דיווח ערבי: תקיפה ישראלית לעבר העיר רפיח שבדרום רצועת עזה (לינה עבד)
