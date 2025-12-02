חוסל המחבל שביצע את הפיגוע סמוך לחברון בו לוחמת נפצעה

הכוחות איתרו את המפגע - וחיסלו אותו במהלך פעילות באזור בו התרחש אירוע הטרור • דיווח ערבי: תקיפה ישראלית לעבר העיר רפיח שבדרום רצועת עזה • עדכונים שוטפים

חוסל המחבל שביצע את הפיגוע סמוך לחברון בו לוחמת נפצעה קל. דיווח ערבי: תקיפה ישראלית סמוך לרפיח.

צה"ל חיסל את המחבל שביצע את פיגוע הדריסה סמוך לחברון אמש, בו נפצעה לוחמת באורח קל

דיווח פלסטיני: כוחות צה"ל פעלו במהלך הלילה בערים חברון, חלחול ומערבית לשכם (לינה עבד)

דיווח ערבי: תקיפה ישראלית לעבר העיר רפיח שבדרום רצועת עזה (לינה עבד)

