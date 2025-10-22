שנתיים של מלחמה הבהירו לחמאס: דברים לא יהיו כפי שהיו

שנתיים של מלחמה ברצועת עזה הבהירו להנהגת חמאס בחו"ל כי הארגון לא ישוב להיות מה שהיה עד כה, כך עולה ממספר גורמים ערביים שנועדו עימם לאחרונה. לדבריהם, הנהגת חו"ל בקטאר בעיקר, מקיימת דיונים חשאיים באשר לעתידה כתנועה, בצל הלחצים הערביים להתפרק מנשקה.

הגורמים, אומרים כי בחמאס דנים ברצינות על האפשרות כי הרשות הפלסטינית תשוב לשלוט ברצועה, בעידוד קטאר ומצרים, אך סדרת הדיונים על עתיד חמאס נובע ממעורבות טורקית-קטארית הולכת וגוברת בתוך הארגון, מעורבות שמנסה למצוא מקלט מדיני-פוליטי לחמאס בשנים הבאות.

קטאר, לפי הגורמים הערביים, "ביקשה מאבו מאזן להוריד את דרישות הסף, שיאפשרו את כניסתה של חמאס לרשות הפלסטינית". כלומר, שלא לדרוש ממנה להתחייב גם על קבלת הסכמי אוסלו, במסגרת קבלת כל ההסכמים עליהם חתם אש"ף עם ישראל. הגורמים הוסיפו כי ארגון הטרור דן ברצינות על האפשרות להפוך למפלגה פוליטית, שלא חורטת על דגלה את ההתנגדות המזוינת.

בחמאס מעריכים כי דמויות חדשות יעלו אל מתחת לפני השטח ויחזקו את ההנהגה בחו"ל, כאשר מצד אחד יתגבש מחנה, אותו יוביל ח'אלד משעל ואליו יצטרף מוסא אבו מרזוק, וכאשר מנגד, ברצועה יתבש מחנה ובו יעמוד מחמוד א-זהאר, אוסאמה חמדאן ועז א-דין אל-חדאד.

הגורמים, בהם כאמור אלו ששוחחו עם הנהגת חמאס, מדגישים כי הארגון מתעקש להשאיר בידו את הנשק הקל "וההגנתי". בינתיים בעזה, החל חמאס להקים ממשל אזרחי טכנוקרטי מקומי, שיעמוד כעובדה מוגמרת אל תוך הדיונים המתקיימים בעניין השלטון העתידי, ובעיקר אל מוץ המאמץ המצרי לקדם את הכנסת הרשות הפלסטינית לרצועה.

באותו הזמן, משתף חמאס פעולה עם היוזמה המצרית להקמת ועדת ניהול ברצועה, ואף הגיש 42 שמות לאישור. "הם משחקים על כל המגרש", אומר גורם ערבי ל-i24NEWS, הם "מקווים להינות בעיקר מתמיכה סמויה מקרב אוהדיה - גם בשלטון הבא", הוסיף.