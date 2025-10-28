תיעוד מרחפן חשף את השקר: כך ביים חמאס הוצאת "חלל חטוף"

הציניות של חמאס: תיעוד שמתפרסם היום (שלישי) חושף כיצד מחבלים קוברים שקית, בה נמצא החלל החטוף, כשלאחר מכן הם קוראים לנציגי הצלב האדום בטענה כי איתרו אותו. מהתיעוד ניתן לראות כי מחבלי חמאס הטמינו כמה פעמים שק שככל הנראה הכיל את שרידיו של אופיר צרפתי ז"ל. כמו כן, הם תועדו בזמן אמת על ידי רחפן צה"לי, והתיעוד הגיע כבר אתמול לידי צה"ל.

השר לביטחון לאומי בן גביר אמר מוקדם יותר היום כי "הגיע הזמן לשבור את הרגליים של חמאס אחת ולתמיד", וקרא לא "לגבות מחיר - להשמיד אותו לחלוטין". שר האוצר סמוטריץ' הודיע כי ידרוש מנתניהו להורות לצה"ל "לעצור עוד היום מחדש את כל המחבלים ששוחרו בעסקת החטופים בתגובה להפרות".

מוקדם יותר היום הודיע משרד ראש הממשלה, כי הממצאים שהושבו אמש על ידי חמאס שייכיים לחלל החטוף אופיר צרפתי, שהושב מהרצועה במבצע צבאי לפני כשנתיים. הודעה מטעם המשרד נכתב כי "מדובר בהפרה ברורה של ההסכם מצד ארגון הטרור". נתניהו צפוי לדון עם ראשי מערכת הביטחון על צעדי תגובה.