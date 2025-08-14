נכנס לרשימה השחורה: האו"ם מכיר בחמאס כמבצע פשעי מין

מומלצים -

באופן רשמי חמאס נכנס היום (חמישי) לרשימה השחורה של האו"ם של ארגונים שמבצעים פשעי מין בסכסוכים אלימים. מחבלי חמאס ביצעו, וממשיכים לבצע, חלק מפשעי המין המחרידים ביותר שידעה האנושות: אונס, אונס קבוצתי, פגיעה באיברי מין, התעללות מינית בשבי, ציין משרד החוץ. כעת, האו"ם מכיר בעובדה הזו באופן רשמי.

כבר בתחילת 2024 דיווחה שליחת מזכ"ל האו"ם המיוחדת לנושא אלימות מינית בסכסוכים, פרמילה פטן, על פשעי המין הללו, אולם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש התנגד להכנסת חמאס לאותה רשימה השחורה. בעקבות עבודה מאומצת של משרד החוץ, האו"ם צפוי לשלוח לכל חברות העצרת הכללית את דו"ח מזכ"ל האו"ם שכולל לראשונה את ארגון הטרור חמאס.

הכללת ארגון החמאס ברשימה השחורה מהווה חותמת בין-לאומית של אשמה בעבירה חמורה במיוחד במשפט הבין-לאומי, במדרג אחד עם פשעי מלחמה ועבירות נגד האנושות. פשעי המין הללו לא נפסקו, וידוע כי מחבלי חמאס מתעללים מינית בחטופים. משרד החוץ ופעילים נוספים למען ישראל, ממשיכים לדרוש ממדינות העולם להביא לשחרור מיידי של כלל החטופים ולפרק את חמאס מנשקו. במקביל, משרד החוץ מסר כי הוא פועל כל העת "לסכל ולהפריך את ההכפשות השקריות בנושא פשעי מין שמופצות כנגד ישראל וממשיך להיאבק בעלילות הדם שמופצות בנושא".

בחודש שעבר, דו"ח שנערך במשך כשנה וחצי קבע כי אלימות מינית הייתה "נפוצה ושיטתית" במהלך טבח 7 באוקטובר, וכי אונס וכן אונס קבוצתי התרחשו בשישה מקומות שונים לפחות. זאת, בהתבסס על עדויות שלא נשמעו עד אז. הדו"ח של פרויקט דינה נועד לתת קול לקורבנות ובוסס על עדויות ממקור ראשון של 15 חטופים שהוחזרו מעזה (שרק אחד מהם דיבר בעבר) וניצולת ניסיון אונס בפסטיבל הנובה, כמו גם ראיונות עם 17 אנשים שראו או שמעו את התקיפות ומטפלים העובדים עם ניצולים.

הממצאים מצביעים על דפוסים עקביים של תקיפות מיניות שיטתיות שבוצעו על ידי מחבלי חמאס - הן בזירות הרצח עצמן והן בשבי.

בין יתר הממצאים שבדוח:

• אונס קבוצתי, השפלות פומביות, עירום כפוי, התעללות באיברי מין וירי ישיר באיברי גוף אינטימיים.

• דיווחים של חטופים שחזרו על תקיפות מיניות חוזרות ונשנות, איומים ב"נישואין כפויים", ניסיון למחיקת זהות מינית – כולל בגברים.

• תיאורים חוזרים של גופות נשים ערומות למחצה, כבולות, לעתים למבנים ועצים, לצד דיווחים של אנשי זיהוי חללים מהבסיס הצבאי בשורא.

מטרת הדו"ח, שחובר על ידי מומחים ישראלים למגדר ומשפט וממומן בחלקו על ידי ממשלת בריטניה, היא "להילחם בהכחשה, מידע שגוי ושתיקה עולמית" במה שמכונה "אחד ההיבטים הכי פחות מדווחים של המתקפות" וכדי "להעמיד את הדברים על דיוקם: חמאס השתמש באלימות מינית כנשק טקטי למלחמה".

"דפוסים ברורים התגלו באופן שבו בוצעה האלימות המינית", נכתב, "כולל קורבנות שנמצאו בעירום חלקי או מלא עם ידיים קשורות, לעתים קרובות לעצים או לעמודים; ראיות לאונס קבוצתי ואחריו הוצאה להורג; והשחתת איברי המין". גם חטופים עברו התעללות בשבי: "האלימות המינית נמשכה בשבי, כאשר ניצולים רבים דיווחו על עירום בכפייה, הטרדה מינית פיזית ומילולית, תקיפות מיניות ואיומים בנישואים בכפייה", מוסיף הדו"ח.