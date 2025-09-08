הותר לפרסום: סמ"ר אורי למד, סמל עמית אריה רגב, סמל גדי כוטל ולוחם נוסף נפלו בתקרית בצפון העיר עזה

מומלצים -

הותר לפרסום: סמל-ראשון אורי למד, סמל עמית אריה רגב, סמל גדי כוטל ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום נפלו בתקרית קשה בצפון העיר עזה.

האירוע הקשה התרחש לאחר שכוח שב לפנות בוקר מפעילות בשכונת שייח' רדואן שבצפון העיר עזה, ומתחיל "כוננות עם שחר", כחלק מההיערכות, המפקדים נכנסים להערכת מצב בתוך המגנן, ובזמן זה מספר לוחמים נמצאים בתוך טנק מחוץ למתחם הצבאי.

לקראת השעה שש בבוקר, שלושה מחבלים פותחים בהסתערות לעבר כוח, פותחים באש ומשליכים מטען לעבר פתח הטנק - שמתפוצץ בתוכו. לוחם שמאבטח את הטנקים מזהה אותם ויורה לעברם, לפחות מחבל אחד חוסל - מצוד מתנהל נגד נוספים.