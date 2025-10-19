הותר לפרסום: רס"ן יניב קולא וסמ"ר איתי יעבץ נפלו בתקרית בדרום רצועת עזה

דובר צה"ל הודיע היום (ראשון) כי רס"ן יניא קולא, בן 26 ממודיעין-מכבים-רעות, מפקד פלוגה בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל וסמ"ר איתי יעבץ, בן 21 ממודיעין-מכבים-רעות, לוחם בתכנית ארז בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל, נפלו בקרב בדרום רצועת עזה.

שני הלוחמים נהרגו כתוצאה מפגיעת טיל נ"ט שנורה לעבר הכוחות שפעלו להשמדת תשתיות טרור במרחב רפיח בהתאם לתנאי הסכם הפסקת האש. באותו אירוע נפצע באורח קשה לוחם מילואים בכוח צמ"ה, אוגדת עזה.

צה"ל אישר הבוקר כי מחבלים ירו טילי נ"ט וביצעו ירי לעבר הכוחות אשר פעלו להשמדת תשתיות טרור במרחב רפיח בהתאם לתנאי ההסכם. ‏בתגובה להפרה, צה"ל פתח בסדרת תקיפות ברצועת עזה. בין היתר, הותקפו מנהרות אשר שימשו את חמאס בעבר להחזקת חטופים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך מספר דיוני הערכת מצב עם בכירי מערכת הביטחון, בנוגע לאופי התגובה הישראלית. בחמאס טענו כי הארגון לא קשור לאירוע ואמרו כי הם "מחויבים להסכם הפסקת האש".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "חמאס ילמד היום בדרך הקשה כי צה"ל נחוש להגן על חייליו ולמנוע כל פגיעה בהם. הנחינו את צה"ל לפעול בעוצמה מול מטרות טרור של החמאס בעזה. החמאס ישלם מחיר כבד על כל ירי והפרה של הפסקת האש ובמידה והמסר לא יובן - עוצמת התגובות תלך ותגבר".