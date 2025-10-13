מהחקירות והעינויים הקשים - עד לספר התהילים שנמצא ברצועה | העדויות הראשונות של השבים

רבים מהחטופים ששבו היום (שני) לישראל סיפרו כי עברו עינויים קשים בשבי חמאס. הם מתארים את תחילת השבי כתקופה הקשה ביותר, כאשר נלקחו בנפרד לחקירות אכזריות.

החטופים הוחזקו במנהרות בלי אוויר ובלי אור יום, עברו עינויים פיזיים ונפשיים - ונאזקו בידיים וברגליים. הם איבדו עשרות קילוגרמים ממשקלם וסבלו מהרעבה מכוונת. חלקם אף הוחזקו בכלובים.

בשל היותו חייל, מתן אנגרסט עבר חקירות קשות - לעיתים עד אובדן הכרה. גיא גלבוע-דלאל ואביתר דוד הוחזקו בנפרד בחודשיים האחרונים. מתן צנגאוקר מצא במהלך השבי שלו ספר תהילים, שהיה ככל הנראה של אחד הלוחמים שפעל באיזור. מתן לקח אותו ושמר עליו חודשים ארוכים.

צפו בדיווח המלא בתחילת העמוד