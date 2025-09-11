גורם ישראלי: גובר החשש כי איש מבכירי חמאס לא נהרג בתקיפה הישראלית בקטאר

מומלצים -

גורם ישראלי ל-i24NEWS: גובר החשש כי כנראה איש מבכירי חמאס לא נהרג בתקיפה הישראלית בקטאר - כך דיווחו הערב (חמישי) עמיחי שטיין וינון שלום יתח במהדורה המרכזית. בישראל מבינים, כי גם הגופות הנוספות שאותרו במבנה שהותקף והוגדרו בתקשורת הערבית כ"חסרות זהות", הן לא של הבכירים. נציין כי ישנה אפשרות כי גופת הבכיר הוברחה.

הבכירים, כך נראה, שהו בחדר אחר ממה שחשבו תחילה, ומכיוון שהחימוש היה ממוקד לחדר מסוים במבנה - הנזק בו שהו היה מינימלי.

אמש איחוד האמירויות הודיעו למשרד הביטחון כי התעשיות הביטחוניות הישראליות לא יורשו להשתתף בכנס ביטחוני המתוכנן להתקיים בדובאי - כך נודע לפרשנה הצבאי של i24NEWS, יוסי יהושוע. בדובאי הסבירו את ההחלטה בשיקולי ביטחון, אולם גורמים בכירים בישראל טוענים כי מדובר בצעד תגובה ישיר למבצע התקיפה אמש בקטאר נגד צמרת הנהגת חמאס.