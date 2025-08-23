מסמכי סינוואר: איך קראו בחמאס את השסע הפוליטי בישראל?

מומלצים -

פרטים נוספים ממסמך חמאס על החודשים שלפני טבח השבעה באוקטובר נחשפו הערב (שבת) על ידי הכתב הצבאי של i24NEWS ינון שלום יתח. הגילויים החדשים על מסמכי המודיעין של ארגון הטרור, אשר שופכים אור על תזמון ההחלטה לצאת למתקפה, והאופן שבו בחן חמאס את ישראל בחודשים שקדמו לה, איך פירש את הקרע בחברה הישראלית ואת הקריאות שלא להתייצב לשירות מילואים? צפו בכתבה המלאה מתוך "מגזין השבת" - בראש העמוד

פרטים ראשוניים מהמסמך נחשפו ב-i24NEWS במהלך השבוע שעבר. בין מסמכי השלל של צה"ל שאותרו ברצועת עזה - הביאו הלוחמים גם את המסמך הבא, שנכתב ביום שלישי, 25 ביולי 2023 - חודשיים וחצי לפני הטבח הקשה בתולדות המדינה. המודיעין הצבאי של חמאס שולח מסמך סודי, הערכת מצב מודיעינית ומיוחדת - שכותרתה: "השפעת ביטויי המחאה בקרב צבא האויב על הכשירות המבצעית ועל המצב הביטחוני בחזיתות".

בתוך כך, המסקנה בתחקירי צה"ל על אירועי השבעה באוקטובר, היתה כי אין קשר נסיבתי בין המשבר הפוליטי בישראל לבין ההחלטה על פתיחת המערכה. שב"כ העדיף להתייחס להפרות בהר הבית והיחס לאסירים, אך הזכיר שהתפיסה כי החברה הישראלית נחלשה בגין הפגיעה בלכידות החברתית היוו זרזים להחלטה לצאת למערכה.