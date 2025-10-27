בנט מזהיר: "אם לא נפעל, 7 באוקטובר נוסף יקרה בנגב"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס הערב (שני) למצב הביטחוני בדרום במהלך כנס פתוח לתושבי עומר. בנט הזהיר כי "בנגב הולכת וקמה מדינה פלסטינית. אני אומר בצורה ברורה: אם לא נפעל, נתעורר ל-7 באוקטובר על היישובים בנגב".

עוד תקף בנט: "הממשלה הזו כושלת בכל דבר והיא צריכה ללכת הביתה ולתת למישהו יותר טוב לטפל בדברים! הרי מבחינתם כולם אשמים. 15 שנה אתם בשלטון ואתם רק בוכים, אם אתם כל כך חלשים לכו הביתה. נמאס לי לשמוע תירוצים - תתחילו לטפל".

דובר צה״ל

הוא התייחס גם לנושא חוק הגיוס, כשאמר כי "בשנתיים האחרונות הגענו למצב לא נורמלי ויש דבר אחד שצריך לעשות - לא לחוקק שום חוק, יש חוק קיים והוא חוק שירות הביטחון! החוק הזה חל על כולם והחוק שעכשיו מנסים לחוקק זה לבטל את החוק הזה. רק אם לא נבטל את החוק ונשאיר אותו כפי שהוא כולם יקבלו צווים. אני לא מוכן שאנחנו נממן יותר את ההשתמטות של החרדים".