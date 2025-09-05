המחאה שחצתה קווים אדומים וקמפיין "אנשי המילואים השחוקים"
גם השבוע התיישבה מגישת "קבינט שישי" נוה דרומי לשיחה עם מגיש "7 עם שרון גל" לשיחה על הנושאים הבוערים במדינה • המחאה שעברה את הגבול מזמן והנחישות לצאת להכרעה ברצועה • מבוא לפודקאסט
גם השבוע התיישבה מגישת "קבינט שישי" נוה דרומי לשיחה עם מגיש "7 עם שרון גל" לשיחה על הנושאים הבוערים במדינה - המחאה שחצתה קווים אדומים מזמן, קמפיין "אנשי המילואים השחוקים" שהתרסק השבוע והנחישות לצאת להכרעה ברצועה. מבוא לפודקאסט - צפו בראש העמוד
