הטרגדיה שהכתה במשפחת גרליץ: האב סייע לקיבוץ מאז 7 באוקטובר, הבן נפל ברצועה

סגן אורי גרליץ, בן 20 ממיתר, נפל היום (שבת) כתוצאה מפיצוץ מטען של כוחותינו בדרום רצועת עזה. הבשורה הקשה, הכתה במשפחה שסייע רבות לניצולי טבח ה-7 באוקטובר, שכן אביו של אורי, פרופ' מוטי גרליץ מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ליווה את קיבוץ נחל עוז שבו נולד.

לישי מירן לביא, אשתו של עמרי החטוף, ספדה: "‏סגן אורי גרליץ הוא בנו של מוטי גרליץ, שהתייצב ב-8 באוקטובר בקיבוץ נחל עוז ומאז מלווה את הקיבוץ, וגם אותי באופן אישי - באכפתיות ובמסירות אין קץ. ‏ב-7 בנובמבר 2023 הורשתי להיכנס פעם ראשונה לבית בנחל עוז. מוטי לקח אותי, ליווה אותי, הרים אותי כשנפלתי. ‏מאז נפשותינו התחברו".

"‏הוא התייצב לצידנו, וצעק למען החטופים, למען הלוחמים ולמען המדינה. ‏הוא ומשפחתו מייצגים בעיניי מה זה להיות אוהבי הארץ במובן העמוק ביותר. ‏22 חודשים מוטי חיבק אותנו. הערב אני מבקשת לחבק אותו ואת משפחתו", הוסיפה.

בקיבוץ נחל עוז ספדו גם כן: "אנו מרכינים ראש ומשתתפים בצערה העמוק של משפחת גרליץ וקהילת מיתר, עם היוודע דבר נפילתו של סגן אורי גרליץ ז"ל. אורי, נכדם של אליעזר וליאת, חברי הקיבוץ בעבר, ובנם של מוטי גרליץ, שנולד בקיבוץ, ושירה – נפל בקרב".

"מוטי, בן קבוצת שיבולים, עמד לצד נחל עוז מתחילת המלחמה, ובמיוחד לצד משפחות החטופים – הכאב האישי והקהילתי חודר ללב של כולנו. אנחנו שולחים חיבוק חם ואוהב למשפחה היקרה, שותפים לכאבכם ומתאבלים יחד איתכם", נמסר.

נסיבות הפיצוץ שהוביל למותו של אורי נמצאות בתחקור. גרליץ שימש כמפקד מחלקה בגדוד שמשון (92) בחטיבת כפיר והותיר אחריו הורים ושני אחים.

האירוע התרחש סמוך ל-13:00, במהלך התקפה של גדוד שמשון בחאן יונס. כוח נכנס למלכד מבנה לקראת השמדה הנדסית. מנסיבות שעדיין נבדקות - אחד מהמטענים התפוצץ במהלך העבודה והביא למותו של סגן גרליץ ז"ל.