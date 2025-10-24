ממצאי "תחקיר התחקירים" יוצגו לרמטכ"ל זמיר ביום שלישי | יוסי יהושוע

ממצאי "תחקיר התחקירים" של ועדת תורג'מן בעקבות מחדלי השבעה באוקטובר יוצגו לרמטכ"ל אייל זמיר ביום שלישי הקרוב, כך חשף היום (שישי) הפרשן הצבאי של i24NEWS, ידיעות אחרונות ו-Ynet, יוסי יהושוע. על הפרק - גורל בכירים בצה"ל, בהם ראש אגף המודיעין אלוף שלומי בינדר, ששימש במהלך המלחמה כראש חטיבת המבצעים.

חברי הוועדה בראשות אלוף (במיל') סמי תורג'מן ולצידו אלופים (במיל') עמיקם נורקין, אלי שרביט, יוסי בידץ ועופר לוי, יציגו את ממצאיהם לזמיר לאחר חודשים שבהם בחנו את כלל התחקירים הצה"ליים שנערכו בעקבות מחדלי הטבח ביישובי עוטף עזה. ביום שישי שלאחר מכן יוצגו הממצאים בפני יתר חברי פורום מטכ"ל, ולאחר מכן יידרש הרמטכ"ל לקבל החלטות אישיות כלפי מספר קצינים בכירים.

הוועדה הוקמה בתחילת השנה ביוזמת הרמטכ"ל כדי לבחון מחדש את תחקירי צה"ל ולוודא כי קיימת מערכת בקרה, למידה ויישום ברמה מטכ"לית. סמכותה כוללת בחינת איכות התחקירים - עומקם, מקצועיותם ואחריות הפיקוד; מיפוי לקחים ופערים בתחומי המודיעין, השליטה, הכשירות והמשמעת; הערכה רחבה של התפיסה המבצעית ותהליכי קבלת ההחלטות במטה הכללי ערב המתקפה ואחריה; המלצה על תיקונים, השלמות או תחקירים נוספים במידת הצורך; והצעת מערכת יישום ובקרה עם הגדרת יעדים, אחראים ולוחות זמנים למעקב אחר יישום הלקחים.