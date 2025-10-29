הותר לפרסום: רס"ר במיל' אפי פלדבאום נפל עקב ירי ברפיח

צה"ל התיר לפרסום הבוקר (רביעי) כי רס"ר במיל' אפי פלדבאום נפל בדרום הרצועה, בעקבות ההפרה של חמאס והירי שבוצע לעבר הכוחות. פלדבאום בן 37, מזית רענן שבבנימין, היה לוחם צמ"ה באוגדת עזה.

האירוע החל אתמול אחר הצהריים ברפיח, בשכונה בה עדיין שוהים מחבלים וחלקה בתוך הקו הצהוב. למעשה, קבוצת מחבלים יוצאת החוצה וניסתה לפגוע בכוחות. הם ביצעו ירי מקלעים לעבר באגר ובו היה פלדבאום, שנפגע ונפל במקום.

כאמור, בעקבות הירי שביצעו מחבלי חמאס שהביאו למותו של פלדבאום, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אתמול דיון על התגובה בעזה. גורם ישראלי אמר במקביל כי "זה לא יכול לעבור ללא תגובה". לאחר הדיון, הנחה נתניהו לפתוח בתקיפות עוצמתיות ברצועה, בתגובה להפרות של ארגון הטרור.

חלק מאפשרויות הנוספות נידונו בימים האחרונים עם האמריקנים. אחת מאלו שנמצאות על הפרק, היא הרחבת השטח שנמצא בשליטת צה"ל - מעבר לקו הצהוב. גורמים ישראליים אומרים כי חמאס יכול להחזיר באופן מיידי "מספר בודד של חללים".