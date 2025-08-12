675 ימים בשבי: אמהות החטופים נפגשו עם נשיאת הצלב האדום

מומלצים -

משלחת של אמהות חטופים, המוחזקים בשבי חמאס כבר למעלה מ-675 ימים, נפגשה היום (שלישי) בג'נבה עם נשיאת הצלב האדום, מיריאנה ספוליאריץ' אגר. בפגישה השתתפו גם נציגי משרד הבריאות ושגריר ישראל למשלחת בג'נבה.

במהלך המפגש הוגש לנשיאת הצלב האדום דו"ח מיוחד של משרד הבריאות, המרכז מידע רפואי ורגשי שנאסף מעדויות של 12 חטופים ששבו לישראל בינואר-פברואר 2025, במסגרת פעימות "כנפי דרור", וכן מראיונות עם גורמים רפואיים ומטפלים. המידע נאסף בהסכמת החטופים, תוך שמירה על פרטיותם, ומתאר את תנאי השבי הקשים ואת השלכותיהם על מצבם הפיזי והנפשי.

אמהות החטופים הדגישו בפני נשיאת הצלב האדום את הדחיפות לפעול לשיפור מצבם של החטופים שנותרו בשבי חמאס, ולפעול מיידית לשחרורם וחזרתם לישראל.

משלחת האמהות יצאה לג'נבה במסגרת פעילות משותפת של משרד החוץ, מנהלת החטופים, משרד הביטחון ומשרד הבריאות.