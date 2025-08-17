הבית שליד החומה: מסע החזרה המרגש של משפחת שינדלר לקיבוץ

מומלצים -

ביתם של משפחת שינדלר הוא הקרוב ביותר לחומה שמפרידה בין כרם שלום לרפיח, והוא גם היחיד שהותקף על ידי מחבלי הנוח׳בה בקיבוץ. באותה שבת המחבלים פוצצו מטען על דלת הממ״ד שבביתם ואב המשפחה נפצע. אחרי תקופת שיקום ארוכה, כתב הדרום של i24NEWS ארנולד נטייב התלווה למשפחה במסע החזרה הביתה.

כמעט שנתיים אחרי שמחבלי נוח'בה תקפו את ביתם בטבח 7 באוקטובר, עמיחי ואביטל שינדלר יחד עם ששת ילדיהם סוגרים מעגל וחוזרים לכרם שלום. עמיחי, שהגן באותה שבת על משפחתו וחצץ בינם לבין המחבלים איבד את אחת מדיו והשנייה נפגעה קשה.

בסופו של מאבק ממושך, כיתת הכוננות הצליחה להגיע לביתם ולהציל את בני הבית. בהמשך, עמיחי פונה במסוק לבית החולים תל השומר - שם הצילו את חייו. לצד הזיכרונות הקשים, בני הבית מספרים על ההתרגשות לשוב הביתה. ״פה קבענו את מושבנו, פה רצינו לגור לאורך שנים. נאלצו לנדוד שנתיים, שזה הרבה יותר ממה שחשבנו. אבל כל הזמן זה היה הבית״, מספרת אביטל.

הקיבוץ איבד שניים מחבריו - עמיחי ויצו וידידיה רזיאל ז״ל שחתרו למגע מול המחבלים בגבורה. כעת, מול ביתם של משפחת שינדלר, עומדת אנדרטה לזכרם, והקיבוץ מוכיח שהחיטה - צומחת שוב.

