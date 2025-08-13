התאחדות התעשיינים למען החטופים: נתמוך בחופש למוחים

מומלצים -

לקראת יום המחאה למען שחרור החטופים שיתקיים ביום ראשון הקרוב, בהתאחדות התעשיינים הודיעו היום (רביעי) כי הם יתמכו באישור חופש לעובדים המעוניינים להשתתף באירועים. גם אוניברסיטת רייכמן מסרה שתצטרף לשביתה.

התאחדות התעשיינים פנתה באמצעות איגרת נשיא ההתאחדות, ד"ר רון תומר, לכלל חברות התעשייה וההייטק החברות בה והביעה תמיכה באישור חופש לעובדים המעוניינים להשתתף באירועים למען שחרור החטופים שיתקיימו ברחבי הארץ ביום ראשון הקרוב.

באיגרת, ציין ד"ר תומר, כי "התאחדות התעשיינים תומכת לאורך כל הדרך בהעמדת שחרור החטופים כיעד ראשון וראשי של מדינת ישראל. ההתאחדות הייתה בין הראשונות לשלב את לוגו מטה החטופים בלוגו הרשמי שלה, והשתתפה בפורום עסקי של המטה״. בהמשך האיגרת הדגיש נשיא ההתאחדות כי ערכי האחווה והתמיכה ההדדית הם יסודות חשובים בחברה הישראלית, והביע תקווה לשובם הקרוב של החטופים".

במכתב שנשלח הבוקר לקהילת אוניברסיטת רייכמן נכתב: " אנו חברי הנהלת האוניברסיטה, דיקנים ודיקניות, החתומים מטה, מודיעים, כי ביום ראשון הקרוב, 17 בספטמבר 2025, כל אחד ואחת מאיתנו ישבות באופן אישי, כאות הזדהות עמוקה עם משפחות החטופים".

"החזרת החטופים - ביניהם עידן שתיוי ז"ל, סטודנט שלנו, היא משימה לאומית, מוסרית ואנושית מן המעלה הראשונה. אנו חשים אחריות עמוקה לעמוד לצד המשפחות, לחזקן ולהשמיע בקול ברור את הקריאה להשיב את יקיריהן הביתה. זוהי חובתנו כקהילה אקדמית, כאזרחי מדינת ישראל וכבני אדם, לפעול בכל דרך חוקית על מנת להזכיר לממשלת ישראל כי אין משימה דחופה ומצילת חיים יותר מזו. עלינו להמשיך לפעול כדי להבטיח שהמשפחות לא תישארנה לבד בכאבן ובמאבקן. אנו מעודדים את כל חברות וחברי הקהילה להצטרף אלינו ולהביע סולידריות עם המשפחות".

הטכניון, אוניברסיטת תל-אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה הודיעו אתמול כי ראשיהן תומכים בשביתה. מעבר לשביתה עצמה, הנהלת הטכניון בחיפה הודיעה כי תאפשר לחברי הסגל לקחת חלק באירועי המחאה.

כמו כן, האוניברסיטה העברית בירושלים הודיעה לסגל שלה כי תצטרף לקריאת משפחות החטופים והמשפחות השכולות ונפגעי 7 באוקטובר החברות ב"מועצת אוקטובר". במקביל, נשיא האוניברסיטה הפתוחה, הרקטורית והמנכ"ל יצטרפו לשביתת המחאה של משפחות החטופים, ויאפשרו גם לסגל ולסטודנטים להצטרף לשביתה.

בתוך כך, ההסתדרות הרפואית הוציאה היום הודעה בה נמסר לרופאים ולרופאות כי יוכלו לקחת חלק בפעולות המחאה השונות: "אלה ימים מורכבים לכולנו. תמונות החטופים השדופים מהדהדות אצל כולנו, מונעות מאיתנו לעבור לסדר היום. ההסתדרות הרפואית עמדה ותמשיך לעמוד לצד משפחות החטופים. אנו קוראים לממשלה להפוך כל אבן על מנת להחזיר את כלל החטופים שנותרו בשבי, ולהבין שהזמן אזל מזמן".

בתחילת השבוע הודיעו משפחות חטופים ומשפחות חללי השבעה באוקטובר שישביתו את המשק "מלמעלה למטה" ב-17 באוגוסט, החל מ-7:00 בבוקר - "למען הצלת החטופים והחיילים". זאת בשל החלטת הקבינט לפתוח בפעולה רחבה לכיבוש רצועת עזה.

במסיבת עיתונאים שקיימו במתחם שרונה בתל אביב, תחת הכותרת "השתיקה הורגת - משביתים את המדינה למען הצלת החטופים והחיילים" - הכריזו המשפחות רשמית על השבתת המשק, בהשתתפות חברות פרטיות, ארגונים, ועדי עובדים ואזרחים. בתוך שעות בודדות מרגע ההכרזה, מאות חברות פרטיות כבר הודיעו על הצטרפות לעצירת המשק, לצד אלפי אזרחים שכבר הודיעו כי ייקחו יום חופש. במקביל: בתוך שלוש שעות, בהתגייסות חסרת תקדים, הציבור תרם 500 אלף שקלים למהלך.

ההסתדרות ובכירי המעסיקים החליטו היום שלא להצטרף ליום השביתה ביום ראשון. עם זאת, בתום פגישה בין נציגים מהמטה עם יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד ועם בכירי המגזר העסקי הוחלט על תמיכה בגילוי סולידריות מצד עובדות עובדים, לחיזוק משפחות החטופים ותמיכה במאבק.