כיתת הכוננות וחברי הקהילה הדפו את המחבלים - שברחו לרצועה: תחקיר 7/10 בקיבוץ מגן

תחקיר צה"ל לאירועי ה-7 באוקטובר במגן מתפרסם הבוקר (חמישי). על פי פרטיו, ההתקפה על הקיבוץ התרחשה בשלושה גלים שונים, בהם השתתפו בסך-הכל כ-80 מחבלים. הקרב הוכרע על ידי חברי כיתת הכוננות ותושבים שנחלצו לעזרתם.

כאמור, על פי פרטי התחקיר, שעה וחצי טרם פרוץ המתקפה, גדוד 51 של גולני אשר היה אמון על הגנת הגזרה בה שוכן הקיבוץ, נפרס כחלק מהיערכות "כוננות עם שחר" המתבצעת מדי יום. בשעה 6:29, עם פתיחת המתקפה, היה מצוי הגדוד בנחיתות מספרית משמעותית ביחס למחבלי חמאס שחדרו לשטח הארץ על גבי מצנחי רחיפה, כלי רכב ובאופן רגלי.

בעקבות הירי, הגיע רבש"ץ הקיבוץ יחד עם חברי כיתת הכוננות לנקודה גבוהה, גבעת "קבר השייח'", המשקיפה "ושולטת" על השטחים הנמצאים מערבית לקיבוץ. זמן קצר לאחר מכן, עודכן הרבש"ץ כי מחבלים חדרו למפעלים שמצפון לקיבוץ - וכי השומר במקום נרצח.

הרבש"ץ, יחד עם חברי כיתת הכוננות, ובהמשך סגנו וכוחות תגבור מהקיבוץ, יצאו ממגן במטרה לרדוף אחר המחבלים. בזמן זה החלו מחבלי חמאס לחדור לתוך הקיבוץ. עקב זאת, חזר הרבש"ץ אל אזור הקיבוץ בזמן שהוא סופג ירי כבד - ממנו נפצע. הוא, יחד עם שני חבריו לכוח, התקשו עם פינויו מהשטח בשל אש כבדה שספגו מהמחבלים - עד שחברי כיתת כוננות נוספים חיסלו והבריחו אותם.

• בקרב על ובמגן השתתפו חברי הקיבוץ בלבד, בהם כיתת הכוננות ותושבים

• גבעת "קבר השייח'" נחשבה לנקודה שולטת, מהתחקיר ניתן להסיק כי גם המחבלים ידעו זאת

• שני תושבי קיבוץ נהרגו במתקפה: חברי כיתת הכוננות אבי פליישר ואופיר ירון

• צוות התחקור קבע כי צה"ל נכשל בהגנה על מגן, וכי לחימתם של הרבש"ץ, סגנו, וחברי כיתת הכוננות, יחד עם תושבי הקיבוץ, הדפה את המחבלים ומנעה נזק כבד

חבר כיתת הכוננות אבי פליישר נהרג בשעות הראשונות למתקפה. לאחר שנפצע במהלך הלחימה, פונה אבי יחד עם הרבש"ץ וחבר נוסף לכוח לשער הכניסה הדרומי - על ידי רכב בו נוהג תושב הקיבוץ. הרכב המשיך בנסיעה עד לקיבוץ רביבים, דרומית מבאר שבע, שם הועברו הפצועים למסוק פינוי. אבי פליישר נפטר מפצעיו במהלך הפינוי המוסק. חבר כיתת הכוננות אופיר ירון נהרג במהלך היום, בתחקיר לא צוינו פרטי האירוע בו נפל.

מסקנות ולקחים מתחקיר אירועי 7 באוקטובר בקיבוץ מגן

• צה"ל התקשה בלגבש תמונת מצב ברורה על המתרחש באזור, התמונה הראשונה שגובשה הייתה רק בשעות אחר הצהריים

• רבש"ץ מגן קידם במשך שנים את מערך החירום של הקיבוץ, הן בהצטיידות והן בהכנה, בזכות זה ספג הקיבוץ אבדות נמוכות משמעותית

• ראש צוות החירום היישובי (צח"י) עדכן את התושבים וניהל את הקשר עם גורמי החוץ על הנעשה בקיבוץ, והוסיף וניהל את הליך הפינוי שנעשה למחרת

• הקושי בגיבוש תמונת מצב - בשל ריבוי מוקדי הלחימהֿ שפגעו בפיקוד ובשליטה (פו"ש) עד לרמת האוגדה.

בסביבות השעה 10 בבוקר, עשו את דרכם מספר טנדרים ואופנועים לכיוון מגן, תוך כדי שהם עוקפים את ניר עוז. מפקדי כוחות חמאס הבינו זמן קצר לאחר מכן כי הפריצה לקיבוץ נבלמה וכי לא יוכלו לחטוף תושבים, ניתנה פקודת "נסיגה" מהמפקדה ברצועת עזה למחבלים - והם שבו לכיוון הרצועה עם הפצועים וההרוגים שבכוחותיהם. החל מסביבות השעה 13:30, החלו כוחות צה"ל לזרום אל תוך הקיבוץ, והחלו בסריקות לטיהור האזור, שנמשך עד שעות הערב המוקדמות. תושבי מגן פונו יום למחרת.