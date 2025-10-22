סוכנות ידיעות המזוהה עם האופוזיציה התימנית דיווחה הבוקר (רביעי) כי מצבו של שר ההגנה החות'י, מוחמד נאצר אל-עאטפי, שנפצע בתקיפה ישראלית באוגוסט האחרון "קריטי ומתדרדר במהירות". דיווחים בלבנון על הרוג בתקיפה בדרום המדינה. אזעקות הופעלו הלילה בנחל עוז, צה"ל: מדובר בזיהוי שווא. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו יגיע לישראל ביום חמישי לביקור של 48 שעות

צה"ל: חיל האוויר תקף וחיסל את המחבל עיסא אחמד כרבלא, מפקד מחלקה בכוח רדואן במרחב עין קאנא, הוא עסק בהעברות אמצעי לחימה בלבנון וקידם מתווי טרור נגד מדינת ישראל (אוריה קשת) שר החוץ האמריקני מרקו רוביו יגיע לישראל ביום חמישי לביקור של 48 שעות (עמיחי שטיין) בכיר חמאס, מוחמד נזאל בריאיון לאל-ג'זירה: "טרם קיבלנו הודעה רשמית על תחילת השלב השני של ההסכם" (ניר מגנזי) סוכנות הידיעות "Defense Line", המזוהה עם האופוזיציה המתנגדת לחות'ים, מדווחת מפי מקורותיה כי שר ההגנה החות'י, מוחמד נאצר אל-עאטפי, נפצע באורח קשה בתקיפות הישראליות בבירה צנעא באוגוסט האחרון. לפי הדיווח, מצבו של השר "קריטי ומתדרדר במהירות" (ניר מגנזי) דיווחים בלבנון על הרוג בתקיפת כלי טיס בעיירה עין קאנא שבדרום המדינה (ניר מגנזי) החללים החטופים תמיר אדר ואריה זלמנוביץ' מניר עוז - הושבו הלילה לישראל לידיעה המלאה>>>