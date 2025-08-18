בישראל לא פוסלים את ההצעה של חמאס - למרות שמדובר בעסקה חלקית בלבד

מומלצים -

בזמן שצה"ל משלים את ההיערכות להשתלטות על העיר עזה - חמאס שינה כיוון הערב (שני) והודיע שהוא מסכים למתווה הפסקת האש. כמו כן, ראש הממשלה נתניהו אמר לפני זמן קצר: "חמאס בלחץ אטומי". עד כמה אנחנו קרובים לעסקה?

בישראל לא פוסלים את המתווה על אף שמדובר בעסקה חלקית בלבד של עשרה חטופים ו-60 ימים של הפסקת אש. בפועל - מדובר בעסקה שלא שונה בהרבה מזו שהוצגה לפני מספר שבועות. זאת, למרות הצהרות ראש הממשלה מהתקופה האחרונה בהם טען שיסכים אך ורק לעסקה של שחרור כלל החטופים בפעימה אחת.

צפו בדיווח המלא של הכתב לענייני דיפולמטריה של i24NEWS עמיחי שטיין