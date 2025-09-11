דיווח: למרות התקיפה בדוחא, חמאס ימשיך במו"מ לשחרור חטופים

מומלצים -

העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" דיווח הבוקר (חמישי) כי מקורות בחמאס אישרו בפניו שארגון הטרור ימשיך במשא ומתן למרות התקיפה בדוחא. בראש דרישותיו הוא שם את נסיגת צה״ל מרצועת עזה. הדברים מגיעים לאחר חששות שעלו בישראל מפני הקשחת עמדתו של ארגון הטרור לאחר המעשה בקטאר.

לאחר תקיפת מטה חמאס בקטאר, אשר כוונה לחיסול צמרת ארגון הטרור, עלו חששות כי הדבר יסכל ניסיון למשא ומתן לשחרור חטופים - שכן, אין מול מי לנהל אותו, ועמדותיהם של הטרוריסטים הנותרים עשויות להתקשח. בנוסף, עלה חשש לחייהם של החטופים כנקמה על המעשה.

מטה משפחות החטופים מסר כי הם "עוקבים בדאגה עמוקה אחר ההתפתחויות״ ויש להם ״חשש כבד מהמחיר שהחטופים עלולים לשלם. המחיר עבור 48 חטופים וחטופה עלול להיות כבד מנשוא. החיים עלולים להירצח בכל רגע נתון והחללים להיעלם לנצח. הגיע הזמן לסיים את המלחמה. תמונת הניצחון האמיתית תהיה רק כשהם כולם יהיו בבית - החיים בשיקום והחללים בקבורה ראויה".

גם עינב צנגאוקר, אימו של החטוף מתן צנגאוקר, הגיבה לחיסול בדוחא: "אני רועדת מפחד. יכול להיות שברגעים אלה ממש ראש הממשלה בעצם התנקש במתן שלי, חרץ את גורלו. מי שמחליט לסכן את חיי מתן שלי בכוונה רוצח אותו. למה הוא מתעקש לפוצץ כל סיכוי לעסקה? מדובר בחיים של הילד שלי, החיים של מתן שלי תלויים על הכף! שוב ושוב ושוב ראש הממשלה מחבל בעסקה. נמאס! סיימו את המלחמה הזאת כבר ותחזירו את כולם בהסכם כולל".

יעל אדר, אימו של תמיר אדר הגיבה לניסיון חיסול הנהגת חמאס בדוחא: "ערב לפני עיסקה על השולחן שוב חיסול בכירי חמאס שאנו אמורים לשאת איתם מו״מ לשחרור יקירנו. מבקשת מממשלת ישראל שתעמוד בפני המשפחות ותסביר להם פעם אחת כיצד הם משיבים את יקירנו הביתה. רק ימים יגידו אם חיסול זה מקדם או מעכב את שחרור החטופים אבל אין ספק שמעורר חרדה רבה בקרב לא מעט מהמשפחות שיקירהם נתונים בידי מחבלי חמאס הנתעבים".