פרסום ראשון: הקרב על זהות ראש הוועדה שתנהל את עזה
עיכוב נוסף מסתמן ביישום הפסקת האש בעזה, כאשר המתווכות ובראשן מצרים לא מצליחות לגבש הרכב לוועדה לניהול הרצועה • פרשננו ברוך ידיד מציג את שני המועמדים לעמוד בראשה - שכל אחד מהם נתמך על ידי אחד מהצדדים
ברוך ידידפרשן לענייני ערבים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
עיכוב נוסף מסתמן ביישום הפסקת האש בעזה - המתווכות ובראשן מצרים לא מצליחות לגבש הרכב לוועדה שאמורה לנהל את הרצועה. פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד הציג הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" את שני המועמדים לעמוד בראשה - מאג'ד אבו רמדאן ונאצר סראג' - שכל אחד מהם נתמך על ידי אחד מהצדדים. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות