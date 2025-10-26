פרסום ראשון: הקרב על זהות ראש הוועדה שתנהל את עזה

עיכוב נוסף מסתמן ביישום הפסקת האש בעזה, כאשר המתווכות ובראשן מצרים לא מצליחות לגבש הרכב לוועדה לניהול הרצועה • פרשננו ברוך ידיד מציג את שני המועמדים לעמוד בראשה - שכל אחד מהם נתמך על ידי אחד מהצדדים