זוהה חלל נוסף שהושב לישראל: סונטאיה אוקארסרי מתאילנד

במכון לרפואה משפטית זוהה היום (ראשון) החלל השני שהושב הלילה לישראל יחד עם רונן אנגל, סונטאיה אוקארסרי, אזרח תאילנד שהיה בן 30 במותו, אשר הגיע לישראל לעבוד. הוא נרצח ונחטף ב-7 באוקטובר. בכך, ירד מניין החללים החטופים המוחזקים בידי ארגון הטרור חמאס ל-16.

כאמור, אוקארסרי הוא חקלאי שהיגר לישראל למטרות עבודה. ב-16 במאי 2024 הודיע דובר צה"ל כי נרצח ב-7 באוקטובר בזמן שעבד במטעים שסמוכים לקיבוץ בארי, וגופתו נחטפה לרצועה.

ממטה משפחות החטופים נמסר: "מחבקים בשעה זו את משפחת אוקארסרי אשר יקירה סונטאיה ז"ל הושב אתמול למנוחה נכונה. לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתו של סונטאיה ז״ל היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת אחרון החטופים".

מוקדם יותר נודע כי רונן אנגל הושב גם הוא לישראל. הוא הותיר אחריו את אשתו קרינה, את ילדיו טום, מיקה ויובל ואת אחיו דני. קרינה, מיקה ויובל נחטפו גם הן לעזה ב-7.10 ושוחררו בעסקה הראשונה בנובמבר 2023.

אנגל, חבר קיבוץ ניר עוז, נולד וגדל בתל אביב, אך ב-2010 החליט להחליף את הנוף העירוני בשדות הנגב המערבי ולגדל את ילדיו בקיבוץ. הוא התנדב כחובש במד"א, היה אוהב הטבע והאדמה, שעבר בכל שבילי הארץ בטיולי אופנועים.

במהלך סוף השבוע גם הושב החלל החטוף אליהו מרגלית שנרצח בשבעה באוקטובר ונחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר. מרגילת, תושב ניר עוז, כונה בפי כולם "צ'רצ'יל", הגיע לקיבוץ עם גרעין נח"ל של השומר הצעיר. הוא היה בוקר בנשמתו, ובמשך שנים רבות ניהל את ענף הבקר ואת אורוות הסוסים של ניר עוז. אליהו היה נשוי לדפנה, אבא לנועה, דני ונילי וסבא לשלושה נכדים.