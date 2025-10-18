דווקא עכשיו: משפחת גולדין מחזיקה בתקווה | צפו בריאיון

כבר 11 שנה שהחלל החטוף הדר גולדין מוחזק בשבי החמאס בעזה. דווקא בימים אלו של המתנה וחוסר וודאות, לבני משפחתו חשוב לדבר על מה שהם עוברים. כתבת i24NEWS מאיה בואנוס פגשה אותם השבוע לשיחה על התקווה שהם מחזיקים - שאולי המסע שלהם סוף-סוף מתקרב לסיומו.

חמי, אחיו הגדול של סגן הדר גולדין ז"ל: "כששואלים אותי מה שלומי, אני עונה שאני עדיין בסעיף הראשון. הסעיף הראשון, לפי מה שאמרו - תוך 72 שעות מחזירים 48 חטופים. ואנחנו עוד לא שם. אני חושש מהפחדנות לא להשלים את הסעיף הזה, כי הדר לא פחד. ואיתן שנכנס אחריו - לא פחד. ומתן שחזר מהשבי לא מפחד - ועומד בהלוויה של המפקד שלו ואומר 'אני חוזר פנימה'".

"זאת המוזיקה שלנו, של החברה הישראלית, אנחנו חיים ומתים אחד בשביל השני. לא משאירים אף אחד מאחור", אמר.

"עם אורון, עם אברה, עם הישאם - עברנו מסע מאוד ארוך בו כל הזמן הסבירו לנו למה זה לא יכול לקרות. המסר המרכזי שלנו היה שלא 'יחרטטו' אותנו יותר. כי כשרוצים - מחזירים", הוסיף חמי.

"התחושה הכי קשה היא שבסוף אתה תישאר לבד, אבל אנחנו מוצאים את המקום הזה שבו אנחנו לא לבד. אנחנו צריכים עזרה, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו - וזה לא בושה. כל השלטים של החטופים צריכים להישאר במקומם. אנחנו צריכים את הקול הזה שיגיד - 'לעולם לא עוד'", אמר.

