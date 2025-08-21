יהודה כהן, אביו של נמרוד: "הצבא מסרב להעביר לנו סרטונים של בני משבי חמאס"

מומלצים -

"יום העצירה ביום ראשון היה רק ההתחלה", הודיעו היום (חמישי) משפחות החטופים בהצהרה מיוחדת מהמטה בתל אביב. יהודה כהן, אביו של נמרוד חשף כי בידי צה"ל נמצאים סרטונים של בנו, נמרוד, מהשהות בשבי חמאס, אותם צה"ל מסרב לאפשר למשפחה לראות.

שני מקבצי הסרטונים הראשונים שהועברו למשפחה הם מיום החטיפה. בראשון נראים נמרוד וחברי צוותו לטנק מוצאים מהטנק. בשני אחד נראה נמרוד כשהוא נגרר על ידי שני מחבלי חמאס מהגבול לתוך רכב שחיכה להם בתוך הרצועה. לגבי המקבץ השלישי שצולם ביום ה-123 למלחמה, נמרוד מוצב מול מצלמה כדי להעביר מסר לציבור מתוך השבי - אותו מסרב הצבא להעביר לידי המשפחה.

לישי מירן-לביא, אשתו של עמרי האשימה את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכוונה לטרפד את העסקה המתרקדמת, וקראה לעם להצטרף למאבק המשפחות. "ההיסטוריה חוזרת. אנחנו נמצאים כפסע מהטרפוד המוחלט. יש הסכם שמונח על השולחן שיכול להציל חטופים חיים ולהשיב חללים. חמאס הסכים, אבל במשרד ראש הממשלה עומלים על הטרפוד שיגזור דין מוות על החטופים החיים ודין היעלמות על החללים. נכון, ההסכם לא מושלם, אבל באחריות הממשלת לדאוג שההסכם יתחיל ויסתיים רק כשהחטוף האחרון יצא מרצועת עזה"

"לפחות 42 חטופים יכלו לחזור בחיים אך נרצחו ברצועה בשל לחץ צבאי וגרירת רגליים של ממשלת ישראל", הזכירה לישי את החטופים שנרצחו בשבי. "הדרישה שלנו לא השתנתה מאז ה7/10. השבת כל החטופים היא לא רק מאבקם של משפחות החטופים. רק השבת החטופים וסיום המלחמה יבטיחו את החוסן הלאומי, הביטחוני והחברתי של ישראל".

בר גודארד, בתו של מני שנרצח ונחטף לרצועה האשימה גם היא את נתניהו בכך שהוא פועל למסמס את החזרת החטופים. "מי שבחר כבר שלוש יממות לא להשיב להצעה שכבר אושרה בממשלה, לא לכנס קבינט ולא לכנס ממשלה - בחר למעשה להקריב את החטופים. זה מהלך יזום, מתוכנן ומוסדר. כמו בכל 18 החודשים מאז עסקת נובמבר, החובה המוסרית כלפי אזרחי ישראל מפנה את מקומה ליצר ההישרדות הפוליטי והאישי של ראש הממשלה".

גם היא קראה לעם להמשיך ולתמוך במשפחות: "בראשון האחרון ראינו את עם ישראל מתייצב אל מול ממשלה שבחרה לשרת מיעוט קטן בתוכנו ולהתעלם התעלמות בוטה מהרוב המכריע של ישראלים שאומרים "עד כאן". העם מתייצב כדי להזכיר לממשלה אטומה שלא משאירים אף אחת ואף אחד מאחור. שערבות הדדית היא לא סתם סיסמא, היא סלע קיומנו. שהשבעה באוקטובר התרחש במשמרת של הממשלה הזו ושמי ששילמו את המחיר היקר ביותר שילמו אותו בגלל מחדליה, מעשיה ומדיניותה".