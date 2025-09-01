העימות בקבינט: נתניהו נמנע רק כדי לא להגביל את עצמו

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הצביע אתמול בישיבת הקבינט על נושא העסקה החלקית, "כדי לא להגביל את עצמו", כך דיווח הערב (שני) כתבנו המדיני ב"מהדורה המרכזית".

על פי הדיווח, השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט איתמר בן גביר דרש לקיים הצבעה אך נתניהו קבע כי אין צורך בזה כיוון ש"עסקה חלקית לא על הפרק", זאת מאחר שעסקה כוללת שישראל עשויה להסכים לה בעתיד, עשויה להתחיל בעסקה מדורגת.

בנוסף, דיווחנו הערב כי הדרג הביטחוני תומך ברעיון של השמדת חמאס וכיבוש עזה, זאת בניגוד לדיווחים על התנגדותו לכך וכי הרמטכ"ל אייל זמיר רק ממלא פקודות. סגן הרמטכ"ל תמיר ידעי אמר מוקדם יותר כי "רק כשתהיה פגיעה בלתי נסבלת חמאס ייכנע". עם זאת, מדובר צה"ל הגיבו כי דבריו הוצאו מהקשרם.