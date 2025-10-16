ממדאני במהלך העימות של המועמדים לראשות עיריית ניו יורק: "כמובן שאני בעד שחמאס יתפרק מנשקו, אני גאה להיות בין הראשונים שקראו להפסקת אש ולקרוא למהלך אומר שכל הצדדים צריכים לנצור אש. הסיבה שאנחנו קוראים להפסקת אש היא לא רק לסיום רצח העם אבל כדי שייכנס סיוע הומניטרי" (מעיין רפאל)

