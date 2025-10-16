גורם המעורה בפרטים: "חמאס עדכן על הימצאות חללים בעומק 7 קומות, וליד פצצות שלא התפוצצו"
הגורם ששוחח עם i24NEWS ציין כי ארגון הטרור העביר את הפרטים למתווכות • הקו הצהוב בו נערך צה"ל בהיקף של למעלה מ-50% משטחי עזה, יסומן פיזית • מתן צגנאוקר שוחרר מביה"ח • היום ה-741 למלחמה
היום ה-741 למלחמה: גורם המעורה בפרטים אמר במהלך הלילה (בין חמישי לשישי) ל-i24NEWS כי "חמאס עדכן על הימצאות חללים בעומק 7 קומות, וליד פצצות שלא התפוצצו".
המרכז הרפואי ת"א איכילוב עדכן הבוקר כי שורד השבי מתן צנגאוקר שוחרר מבית החולים, זאת לאחר שהשלים את כלל הבדיקות הנדרשות
בהתאם להנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ: הקו הצהוב בו נערך צה"ל בהיקף של למעלה מ-50% משטחי עזה, יסומן פיזית על ידי צה"ל בסימון רציף מיוחד כדי לקבוע באופן ברור היכן עובר קו ההפרדה הביטחוני-מדיני שבו נערך הצבא (עמיחי שטיין)
ממדאני במהלך העימות של המועמדים לראשות עיריית ניו יורק: "כמובן שאני בעד שחמאס יתפרק מנשקו, אני גאה להיות בין הראשונים שקראו להפסקת אש ולקרוא למהלך אומר שכל הצדדים צריכים לנצור אש. הסיבה שאנחנו קוראים להפסקת אש היא לא רק לסיום רצח העם אבל כדי שייכנס סיוע הומניטרי" (מעיין רפאל)
צה"ל: סוכל ניסיון הברחה באמצעות רחפן של אמצעי לחימה במרחב חטיבת פארן. אמצעי הלחימה - שני נשקים ושלוש מחסניות - הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון
דיווח פלסטיני: תקיפה ישראלית בשכונת סג'עייה שבמזרח העיר עזה (הדר טבשי)
