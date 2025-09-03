אופיר ברסלבסקי בכנסת: "כולם צריכים ללכת הביתה"

מומלצים -

בני משפחות של חטופים בעזה, הגיעו היום (רביעי) לדיון בוועדת חוץ וביטחון בכנסת. אביו של רום ברסלבסקי, אופיר אמר במהלך הדיון: "כולם צריכים ללכת הביתה".

עוד הוסיף: "תסתכל את הילד שלי איך הוא היה ואיך הוא היום. ראיתם את הסרטון לפני חודש כבר, זה מעניין מישהו מכם? זה מעניין? אתה מעניין אותך גיוס, לעשות קומבינות? תראה את הבן שלי, גוסס, שואה, למי אכפת? אתם יושבים פה שנתיים, אתם יושבים פה וכלום, כלום, מתעללים בנו, בהם. תראה איך הוא גוסס, תראה. חודש עבר, זה מעניין מישהו? זה קרה במשמרת שלכם, אתם אשמים, אתם כל היום מאשימים, הגבר היחיד זה הרמטכ"ל שמנסה לעשות משהו. תתביישו לכם, אני לא מאמין בכם, בגלל זה אני לא בא לפה. אבל הייתי חייב, היום אנחנו כבר מפסיקים לשתוק. תגיד בטלוויזיה, זה חשוב, ההוא חשוב. שום דבר לא חשוב! חוץ מהם, חוץ מהם! תראה איך הוא נראה, גוסס, למוות, גוסס!".

יהודה כהן, אביו של החייל החטוף נמרוד, אמר: "הצבא והממשלה עשו הכל כדי שהוא יחטף, הצבא סיפק לו טנק מקולקל, הממשלה וצבא דרגו לכוח מדולדל באיזור בשביעי באוקטובר למרות ההתרעות. דבר שלישי, הם לא עשו כלום כדי להציל אותו. ראש הממשלה שידר את זה, כל מי שלא הסכים לדעותיו פוטר, גלנט פוטר, ואדלשטיין שלא הסכים פוטר, היו"ר החדש (ביסמוט) כמו שר הביטחון כץ הם בובות של נתניהו. אני הולך לתמוך באופן פומבי ביוזמה של מדינות אירופה ביוזמה בהכרה פלסטינית. זו הדרך היחידה להחזיר חטופים – ישראל צריכה לעבור דרך אמברגו נשק. אתם מאלצים אותנו לפנות לגורמי חוץ כדי לאלץ אתכם להפסיק את הרג החיילים ועינויי החטופים".

ח"כ טלי גולטליב מהליכוד צעקה לעבר כהן: "יש גבול".

באדיבות דוברות מטה משפחות החטופים

ענת אנגרסט, אימו של מתן אנגרסט דיברה גם היא בוועדה ואמרה: "מה נושא הדיון היום? על איזה חוק דנים היום פה? על חוק הגיוס? כי הרגע יצאה הודעה לתקשורת שבישיבה סודית - אושר להאריך את השירות הצבאי של מי שכבר משרת. ובו בזמן אתם הולכים לדון פה לפטור מגדרים שלמים מלהתגייס. המדינה הזו בוגדת בצבא. את החייל ה-900 קברנו השבוע. זה ממשיך באנשי המילואים שנקראים כבר לסבב שלישי ורביעי להילחם עכשיו בעיר עזה מעל הראש של הבן שלי. הבן שלי נמצא מתחת למנהרות בעיר עזה. נמרוד ומתן הם חיילים ששרדו את התופת, שיצאו להילחם על המדינה הזאת. היום נשרף רכב בטעות, והבנתי שהולכים לפצות את המשפחה, והיא אפילו מבינה. מתן שלי מחובר למצברים של רכב. נחקר שם בעינויים. ואתם מדברים פה על חוקי ההשתמטות במקום איך להציל אותם. אנחנו מפה יוצאים לכיוון בית ראש הממשלה. אנחנו לא נאפשר לכם ארוחות מפנקות, בזמן שהילדים שלנו הפכו לאור ועצמות. שואה מתרחשת והעולם שותק והכנסת שותקת ואתם שותקים אבל לא עושים כלום. תניח עסקה כוללת ותחזיר כבר את הילדים שלנו הביתה, הם הולכים ונגמרים שם. אתה הולך להרים כוסית לראש השנה? אותי הכינו שאני הולכת לשבת בשולחן החג עם כיסא צהוב. אני אשב בשולחן החג עם כיסא צהוב? ואתה תתענג על מנת דגים. זו כנסת ישראל שמפקירה את הלוחמים שלה. מתן שלי פצוע קשה שם, יש פה הלומי קרב, יש פה אימהות ללוחמים. אנחנו הולכים לשים לזה סוף. לא תהיה במדינה יותר שגרת חטופים שנרמלתם, שהרגלתם אותנו. היום זה נגמר".

ויקי כהן, אימו של נמרוד כהן, הוסיפה: "אני רוצה את הבן שלי חזרה הביתה. לא יכול להיות הניתוק הזה כמעט שנתיים. כמה זמן עוד נצטרך לחכות? זה בלתי נסבל. הניתוק שלכם הוא בלתי נסבל. אנחנו זועקים את דם ליבנו בתל אביב ואתם יושבים במסעדה. איך יכול להיות? הרמת כוסית לשנה החדשה. איזה שנה ואיזה חדשה ואיזה טובה. כשאנחנו חיים בסיוט פה שנתיים, אין לנו חיים. לא בגוף ולא בנפש. אתם לא מבינים את זה בכלל. איזה אכזריות ורוע לב. אתם לא מבינים. תנסו לדמיין מה זה שלא רואים את הבן שנתיים. אני לא יודעת מה המצב שלו היום. באיזה תנאים הוא מוחזק. לעזאזל!".