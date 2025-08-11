משלחת חמאס תגיע לקהיר לחידוש המו"מ | עדכונים שוטפים
המשלחת בראשות ח'ליל אל-חיה צפויה לבקר במצרים זאת לאחר תיווך טורקי • דיווח פלסטיני: ירי ארטילרי בוצע הלילה בלתי פוסק לעבר מזרח העיר עזה • על העדכונים מהיום ה-675 למלחמה
1 דקות קריאה
היום ה-675 למלחמה: העיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד", דווח כי משלחת חמאס תבקר במצרים היום (שני), בראשות ח'ליל אל-חיה, במסגרת המאמצים לחידוש המשא ומתן. דיווח פלסטיני: ירי ארטילרי בלתי פוסק בוצע הלילה לעבר מזרח העיר עזה.
העיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד", דווח כי בתיווך טורקיה, משלחת חמאס תבקר במצרים היום, בראשות ח'ליל אל-חיה, במסגרת המאמצים לחידוש המשא ומתן (לינה עבד)
דיווח פלסטיני: ירי ארטילרי בוצע הלילה בלתי פוסק לעבר מזרח העיר עזה (לינה עבד)
