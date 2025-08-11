משלחת חמאס תגיע לקהיר לחידוש המו"מ | עדכונים שוטפים

המשלחת בראשות ח'ליל אל-חיה צפויה לבקר במצרים זאת לאחר תיווך טורקי • דיווח פלסטיני: ירי ארטילרי בוצע הלילה בלתי פוסק לעבר מזרח העיר עזה • על העדכונים מהיום ה-675 למלחמה

