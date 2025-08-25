ויקי כהן, אמו של נמרוד החטוף בעזה: "לא יודעים מה מצבו"

מומלצים -

אמו של החייל החטוף נמרוד כהן, ויקי, התראיינה הערב (שני) למגישת ה"מהדורה המרכזית" מירי מיכאלי ברקע פרסום סרטון חטיפת בנה על ידי מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר. היא שיתפה בסיבה להחלטה לפרסם את התיעוד ובתחושות הגעגועים לבנה. "נחשפנו לסרטונים רק לפני חודשיים... זה חשוב שהציבור ידע ויכיר. כשאני צופה בהם זה מחזיר אותי לרגעי האימה של השבעה באוקטובר שבהם ראיתי אותו נגרר על האדמה בסרטון שפרסם חמאס".

"אנחנו לא יודעים מה מצבו של נמרוד", הוסיפה ויקי. "צריך לזכור שהוא חווה טראומה ברגע החטיפה, גם כשראה איך רוצחים את חבריו לטנק (עומר נאוטרה, שקד דהן ועוז דניאל) נרצחים לנגד עיניו, וגם כשהוא נלקח בצורה כזאת אכזרית, מבוהל כולו. מה המחשבות שעברו לו בראש?".

היא שלחה מסר לבנה: "אתה בליבנו כל הזמן. נמשיך לעשות הכל עד שנחזיר אותך הביתה, בבקשה שמור על אמונה ותקווה. אנחנו אוהבים אותך כל כך וגאים בך".