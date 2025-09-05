גורם בבית הלבן: "טראמפ נחרץ לגבי הדרישות מחמאס"

מומלצים -

בכיר בבית הלבן מסר הערב (שישי) ל-i24NEWS כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ "מציאותי לגבי המצב הנוכחי ולגבי כמה עזה אינה ראויה למגורים, ולכן חמאס חייב לשחרר את החטופים ולהפסיק את המלחמה, כדי שניתן יהיה להתחיל בשיקום הרצועה בסיוע השותפים הערבים שלנו".

בשיחה שערך כתבנו המדיני גיא עזריאל עם גורם המקורב לטראמפ, המסר שהועבר היה נחרץ הן לגבי הדרישות מחמאס והן לגבי הצורך להוציא לפועל את תכנית השיקום של עזה ובכלל זאת פינוי אוכלוסיית עזה למדינות שלישיות או לאזורים מוגדרים ובטוחים בתוך הרצועה, כפי שפורסם מתוך התכנית שגיבש הנשיא.

עם זאת, הגורם בחר שלא להשיב לשאלה באיזו מידה ארה"ב מזדהה באופן מוחלט עם כל הדרישות שהציבה ישראל לסיום המלחמה, כולל פירוק חמאס מנשקו ושליטה ישראלית ביטחונית בכל שטחי הרצועה. "זה נשיא שהפר את כללי החוכמה המקובלת כאשר הצליח להביא להסכמי אברהם בזמן שכולם אמרו שזה בלתי אפשרי" הוסיף הבכיר. "הוא מחויב שלא להיות מוגבל על ידי מסגרות כושלות מהעבר".