מחאה במחלוקת: נוה דרומי עם המשפחות שמתנגדות לשיבושים

השבוע יצאו מפגינים לרחובות ברחבי הארץ במחאה על השבת החטופים. בצמתים הבעירו צמיגים, חסמו כבישים ויצרו פקקי ענק, כשבודדים על הכבישים מעכבים את התנועה.

למרות התמיכה הרבה במאבק, לא כל המשפחות מסכימות עם צורת המחאה: חלקן זועמות וטוענות כי “טרמפיסטים השתלטו על המאבק החשוב ורוכבים על גב החטופים כדי להפיל את הממשלה".

נוה דרומי יצאה לפגוש חלק מהמפגינים ומדווחת על הקולות שמקבלים פחות תשומת לב - המחאה לא אחידה, ויש המון מחלוקת בין הציבור.

