דחה את העיסוק למועד אחר: הרמטכ"ל קיבל את התחקירים החדשים

מומלצים -

התחקירים החדשים: דובר צה"ל הודיע הערב (רביעי) כי האלוף סמי תורג׳מן הגיש לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר את דו"ח בדיקת התחקירים של אירועי ה־7 באוקטובר. בהודעה נמסר, כי הדו"ח הוכן "בהתאם למנדט שניתן לצוות, ועוסק בבחינת איכות התחקירים ובסימון הלקחים האינטגרטיביים מתוכם".

בצבא הדגישו עוד, כי הצוות השלים את העבודה במלואה, ובהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו על־ידי הרמטכ"ל. במקביל, נמסר כי זמיר החליט לדחות את העיסוק המלא בדו"ח למועד מאוחר יותר, זאת נוכח הנסיבות המבצעיות, הקשב הפיקודי, והצורך במיקוד במערכה שצה״ל נמצא בעיצומה. התכנון הוא להציג את הדו"ח בפני פורום המטה הכללי, ברגע שהדבר יתאפשר, ולהמשיך בהליך הפקת ויישום הלקחים הנדרשים.

כזכור, במרץ האחרון חשף הפרשן הצבאי של i24NEWS, ידיעות אחרונות ו-Ynet, יוסי יהושוע, אמר בתוכנית "7 עם שרון גל", כי זמיר מינה את אלוף במיל' סמי תורג'מן, מי שהיה אלוף פיקוד דרום וראש זרוע היבשה, לעמוד בראש צוות המומחים.

עוד מונו מפקד חיל אוויר לשעבר עמיקם נורקין, מפקד חיל הים לשעבר אליהו שרביט, וקצינים נוספים שעוד ימונו. המומחים יקבלו לידיהם את כלל התחקירים של צה"ל ויבחן אותם מחדש. זאת עקב הפער שבו בתחקירים הנוכחיים שנערכו תחת הרמטכ"ל היוצא רא"ל הרצי הלוי, יש בעיקר רשומות אך לא מסקנות ותובנות לעתיד. "זו החלטה נכונה מאד", אומר יהושוע, בעיקר לבחינת נושא של מינויים בצה"ל".