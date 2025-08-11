המתווך בין ארה"ב לחמאס בריאיון ראשון: "ניתן להגיע לעסקה אבל זה ייקח חודשים"

מומלצים -

המתווך בין הממשל האמריקני לבין חמאס, ד"ר בשארה בחבח, מסר לראשונה ריאיון לכתבנו עמיחי שטיין - ששודר הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", בו התייחס לסיכוי לעסקה מלאה.

"למרבה הצער, מניסיוני עם המשא ומתן, זה עלול בקלות להימשך חודשים... לכאורה זה בר-השגה. כלומר, ברור שישראל נמצאת במצב שבו היא לא רוצה להיות, ולפחות הציבור הישראלי לא רוצה לראות חיילים ישראלים בעזה נהרגים. והמצב עבור הפלסטינים הוא בלתי נסבל. ניתן להגיע להסכם מלא, אבל זה ייקח זמן".

"היינו קרובים לעסקה חלקית", אמר עוד. "למרות שתגובת חמאס לא התקבלה על ידי ישראל, זה היה נתון למשא ומתן. כרגע מספר האסירים הפלסטינים המשוחררים לא רלוונטי. כל מה שאני רוצה זה הפסקת אש בעזה. האזינו לריאיון המלא - בראש העמוד