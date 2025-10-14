יוסי שרעבי הוא אחד החללים החטופים שהוחזרו אמש לישראל

קיבוץ בארי אישר הערב (שלישי) כי יוסי שרעבי הוא אחד החללים החטופים שהוחזרו אמש לשטח ישראל. בהודעת הקיבוץ נמסר כי הוא זוהה באופן רשמי במכון לרפואה משפטית, לאחר שנתיים ארוכות וכואבות. שרעבי נחטף בחיים מביתו בקיבוץ - ונרצח בשבי.

"אנחנו מתגעגעות כל כך ליוסי שלנו, שהיה בן זוג מופלא ואבא מושלם ליובל, אופיר ואורן. אדם טוב לב שתמיד חיפש דרך להיטיב. עכשיו נוכל לסיים את הסיוט שהחל לפני יותר משנתיים, ולאפשר ליוסי קבורה מכבדת ואוהבת באדמת בארי שכל כך אהב. אנחנו קוראות להמשיך ולהיאבק על החזרת כל החללים החטופים, עד החטוף האחרון", ספדה נירה אשתו.

בהודעת הקיבוץ נכתב עוד: "קיבוץ בארי מחבק את נירה ובנותיה - יובל, אופיר ואורן, את אמו חנה, אחיו אלי, שרון, אסנת והילה, ואת כל בני המשפחה, שעשו לילות כימים במאבק להחזרתו של יוסי לקבורה בישראל. בשעה קשה ומורכבת זו, אנו מקווים שתימצאו מעט נחמה בכך שנסגר מעגל האימים של השנתיים האחרונות".

"אנו מצטרפים לדבריה של נירה, ודורשים את מימוש העסקה במלואה. קיבוץ בארי מחכה להחזרתם של מני גודארד ז"ל, סהר ברוך ז"ל, דרור אור ז"ל והחטופים החללים כולם, וקורא להמשיך ולהיאבק ללא פשרות, עד החטוף האחרון", נמסר.

אלי שרעבי ספד לאחיו: "ואוו, אני לא יודע מאיפה להתחיל. אלון בבית. יוסי ז״ל בבית. אני רוצה קודם כל לברך את אלון אהל היקר ששב הביתה, למשפחה המדהימה שלו - כל כך חיכיתי לך ! ואכן גם הלילה הוחזרה גופתו של יוסי ז״ל אחי היקר. יוסי אחי, הגעגוע הוא אינסופי אבל העיקר שחזרת לקבורה ראויה במדינה שלנו, מדינת ישראל. אולי עבורי סגירת המעגל הזאת שחלמתי עלייה קרתה, אך עד שלא כל החללים חוזרים לביתם אנחנו לא נעצור. אני רוצה להודות לכל מי שתמך בנו משפחת שרעבי לכל אורך הדרך, לכל מי שרכש ועדיין רוכש את הספר שלי. תודה לאחי שרון שבלעדיו מסע ההסברה הזה היה נראה אחרת לגמרי תודה לכל מי שעצר את חייו למעני כדי שנגיע לרגעים האלה. תודה".

כזכור, שרעבי עבד כמנהל הביטחון של "דפוס בארי". בשבעה באוקטובר הוא נלקח בשבי עם בן זוגה של בתו - אופיר אנגל, והנער עמית שני. אחיו אלי נחטף גם הוא. במעשה גבורה הצליחה אשתו של יוסי להציל את בנותיהם. אשתו ושתי בנותיו של אלי נרצחו בטבח, וכעבור 102 יום קיבלה המשפחה בשורה כואבת נוספת - יוסי נהרג, ככל הנראה מהפצצת צה"ל של מבנה סמוך. אחיו אלי שוחרר מהשבי לאחר 491 יום.

בקיבוץ סיפרו כי אלי היה אדם ציוני ופטריוט, אהב לגלוש בים וספורט אקסטרים. אבא ובעל אוהב ומסור, איש משפחה שכולו לב גדול. איש אוהב אדם, אכפתי וידוע במסירותו לכל סובביו ומלא בשמחת חיים.

מוקדם יותר היום, צה"ל הודיע כי השלים את הזיהוי של ארבעת החללים שהושבו אמש מרצועת עזה. הראשון שהותר לפרסום הוא ביפין ג'ושי, שנחטף בחיים ממיגונית בקיבוץ עלומים במתקפת שבעה באוקטובר. לפי ההערכות, הוא נרצח בחודשים הראשונים למלחמה. הוא הוגדר לאורך תקופה כחטוף שקיים חשש לחייו, משפחתו התירה לאחרונה לפרסם תיעוד שלו מהשבי שככל הנראה גם צולם בחודשים הראשונים.

השם השני שהותר לפרסום הוא גיא אילוז, שלפי ההערכות, נפצע ונחטף בחיים לאחר שברח מפסטיבל הנובה. הוא מת מפצעיו לאחר שלא קיבל טיפול רפואי הולם בשבי חמאס. צה"ל ציין כי המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית.