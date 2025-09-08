חמאס מנמיך ציפיות: "לא ניתן לשחרר את כל החטופים בת אחת"

מומלצים -

לפי דיווח ב"א-שרק אל-אווסט" הערב (שני), מקורות בחמאס אמרו כי הם "לא ניתן לשחרר את כל החטופים החיים והמתים בבת אחת ביום הראשון של הפסקת האש", והסבירו כי "ישנם חטופים שנהרגו ונקברו במקומות שבהם צה"ל נמצא ולכן הוא חייב להפסיק את האש".

אותם מקורות ציינו כי ארגון הטרור מוכנן לשחרר מספר חטופים חיים ביום הראשון, והם יכולים גם לשחרר קבוצה גדולה של חטופים חיים ומתים ביום מוסכם אחר - אך לא את כולם יחד.

לדברי הגורמים, עסקת שחרור החטופים שהציע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הינה "בעלת מוקשים אותם הם מבקשים לנטרל ללא קיצוניות". המקורות מחמאס ציינו כי הם שואפים ל"תנאים הוגנים העונים על דירשות כולם - ובעיקר סיום המלחמה". הגורמים ניסו להציג חזות מתונה וגמישה אשר מוכנה " "להתמודד עם כל מה שיוצג בפניהם מבלי לנקוט עמדות נוקשות שעלולות לסבך עוד יותר את המצב".

i24NEWS

כמו כן, המקורות הבהירו, כי חייבות להיות "ערבויות ברורות לנסיגה ישראלית לפי הקווים שסוכמו בהסכם ינואר. לאחר מכן, במהלך המשא ומתן על סיום המלחמה - אשר טראמפ עצמו יבטיח - חייבת להיות נסיגה הדרגתית מחלקים שונים של רצועת עזה".