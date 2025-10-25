דיווח: החות'ים נערכים להודיע על מותם של מספר בכירים

אתר החדשות התימני "דיפנס ליין", המתנגד לשלטון החות'ים, דיווח מפי מקורותיו כי ארגון הטרור נערך להודיע על מותם של כמה ממנהיגיו ובכיריו, ולארגן לשם כך הלוויות רשמיות. האתר ציין כי ההרוגים נפגעו בתקיפות ישראליות ואמריקניות בחודשים האחרונים.

לפני כשבועיים הודיעו החות'ים על מותו של רמטכ"ל ארגון הטרור, מוחמד עבד אל-כרים אל-ע'מרי, שנפצע קשה בתקיפה ישראלית במבצע "טיפת מזל", בה תקף וחיסל צה"ל מספר בכירים תימנים. בהודעה רשמית שפרסמו החות'ים נכתב כי "סבבי העימות עם האויב לא הסתיימו", ואיימו כי ישראל "תקבל את עונשה המרתיע על הפשעים שביצעה".

צה"ל אישר את מותו וציין כי אל-ע'מארי מונה לתפקיד הרמטכ"ל בשנת 2016 לאחר שורה ארוכה של תפקידים בכירים בשלטון הטרור החות'י. וד נמסר כי לאורך השנים, הוא היה שותף בבניין הכוח של צבא שלטון הטרור החות'י ולקח חלק מרכזי בהקמת מערך הטילים של שלטון הטרור והקמת מערכי ייצור האמצעי לחימה.